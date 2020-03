Összezárt sorsok az Első Magyar Karanténszínházban

Magács László nem sokáig hezitált, az általa vezetett Trip hajón létrehozta az Első Magyar Karanténszínházat.

Ennek keretében a Triphez köthető csapattal a járvány ideje alatt rendszeresen élőben közvetít az interneten két-háromszereplős produkciókat. Először a Merlin Színházban 2008-ban korábban már játszott After the end című kétszereplős darab felolvasó színházi változatát láthatták az érdeklődők két egymást követő estére szabva. A műválasztás nem véletlen. Denis Kelly darabja két fiatalról szól, akiket egy atombiztos pincében egy időre összezárt az élet. A cselekmény persze nem ilyen egyszerű, erős benne a krimi szál, vagyis egy ponton kiderül, hogy a véletlenen túl más is szerepet játszott ebben az összezártságban. A történet fokozatosan bomlik ki. A kedves, bizalommal teli társalgás egyre drámaibbá válik. A fiú (Rába Roland) és a lány (Láng Annamária) az elején még bízik egymásban. Úgy tűnik az egész, hogy csak ketten éltek túl egy atomkatasztrófát. Sok a halott, ők maradtak életben, ezért egymásra utaltak. Beszélgetnek, később szerepjátékokat játszanak. Próbálják valamilyen módon „otthon maradva”, bezárva elütni az időt. Később nő a feszültség, az kerül helyzetbe, aki képes sakkban tartani a másikat. Görgey Gábor Komámasszony, hol a stukker? című drámájának is ez a kulcsa. Rába Roland és Láng Annamária még így ebben a felolvasószínházi formában (valamennyire azért emlékeznek is a korábban már játszott szövegre) mesterien képesek megmutatni hogyan nő a fiúban és a lányban a rémület, miként válnak egyre agresszívabbá, illetve hogyan lesz belőlük áldozat. Olyan az egész, mint ha mérleghintán ülnének, a súly hol ide, hol oda billen. Az előadás két remek színész jutalomjátékává válik, mire jó a karanténszínház? Az utolsó jelenet már nem a pincében, hanem egy börtönben játszódik, mert kiderül a fiú nem megmentette, hanem elrabolta a lányt, aki meglátogatja a bezárt fiút. A viszonyok változtak, a rablóból fogoly lett, az áldozatból pedig gesztust tevő, mégis valamilyen módon függővé vált személy. Kettejük sorsa most már örökre összefonódott. Infó: Denis Kelly: After the end Trip Facebook oldala Első Magyar Karantén-színház Rendező: Magács László