Törlesztési moratórium: a bankok már el is kezdték leállítani a részletek beszedését

Automatikus lesz a hitelek törlesztésének felfüggesztése. Aki mégis fizetne, annak ezt külön kell majd kérnie. Hogy hogyan, egyelőre nem tudni. A bankok cserébe a különadók eltörlését kérik.

Automatikusan felfüggesztik a hitelek törlesztésének kötelezettségét, azonban érdemes kérni a további folyamatos, eredeti szerződés szerinti fizetés lehetőségét a banktól, ha nem áll fenn indok a törlesztés felfüggesztésére – mondta Varga Mihály, pénzügyminiszter mai sajtótájékoztatóján, miután a Magyar Bankszövetség képviselőivel egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi, a hiteltörlesztési moratóriumal kapcsolatos bejelentéséről . Erről azonban lapunk csak a PM közleményéből értesült, a tárca ugyanis még a jelenlegi rendkívüli helyzetben sem hajlandó szerkesztőségünket meghívni a sajtótájékoztatóira. Így többek között azon kérdésünket sem tudtuk feltenni: milyen csatornákon és meddig kell kérvényezni azt, ha valaki továbbra is szeretné fizetni a hitelét, mert jelenleg még nem került anyagi nehézségekbe. Kérdéseinket feltettük írásban is a tárcának, ám azokra nem válaszoltak, mint ahogyan korábban sem szoktak. Ennek a megkülönböztető gyakorlatnak a megszüntetést többször kértük, de úgy látszik, még a jelenlegi helyzetben is teljesen eredménytelenül. Lapunk ennek ellenére mindig pontosan igyekszik tájékoztatni a Népszava olvasóit a PM közléseiről, így teszünk most is. A tárca mostani közleményéből kiderül, hogy Varga Mihály arról beszélt: a moratóriummal élő ügyfelek részére sem válhat elviselhetetlen teherré a későbbi, újrainduló fizetés, ezért egyrészt meghosszabbodik a futamidő, másrészt "az adott szerződés típusától függően kerül rendezésre". Azt is kiderül még a közleményből, hogy áttekintették a pénzügyi szektor helyzetét, és arra jutottak, hogy a magyar bankrendszer stabil és szilárd, 2019 az elmúlt évtized egyik legeredményesebb éve volt a pénzintézeteknek, többek között ezért is rendelkezik a szektor annyi mozgástérrel, hogy támogatólag tud részt venni a meghozott intézkedésekben. A PM közleménye szerint Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke azt mondta: a bankszektor felkészült arra, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek kivédésében együtt dolgozzon a kormánnyal. Nem sokkal ezután a Bankszövetség is kiadott egy közleményt, amelyben úgy fogalmaznak: a törlesztési moratórium gyors és hatékony segítséget jelenthet a rászoruló családok és vállalatok számára. A bankok és a lízingcégek ezért 2020. március 19-ével megkezdték a kormányrendelet által előírt intézkedések alapján a törlesztőrészletek beszedésének leállítását. Azon ügyfeleknek ugyanakkor, akiknek nincs szükségük a jelenlegi helyzetben a moratórium igénybevételére, és az eredeti szerződési feltételek szerint kívánják folytatni a hitelük törlesztését, erre lehetőségük van. Ennek jelzésére a bankszektor nyilatkozati lehetőséget biztosít, amely a jövőben visszavonható. A nyilatkozati minta kidolgozása folyamatban van, a bankok ezért az ügyfelek türelmét kérik, továbbá azt: előzetes kérdéseikkel a veszélyhelyzetre való tekintettel ne terheljék most meg a banki ügyfélszolgálatokat, és ne keressék fel a bankfiókókat személyesen. Néhány napig szükség van az ügyfelek türelmére, ezt követően minden érintett részletes tájékoztatást kap – nyugtat már jó előre a Bankszövetség, rámutatva: a miniszterelnök bejelentéséhez kapcsolódó részletszabályok és a végrehajtás folyamatai egyeztetésre és pontos kialakításra várnak. A Bankszövetség közleményében arról is ír: a kormányzati döntések és áttételes hatásaik jelentősek, de a bankszektor megfelelő likviditással rendelkezik. Az időben elhalasztott kamatbevétel összege mintegy 450 milliárd forint. A bankszektor stabilitását biztosító szabad likviditás ugyanakkor meghaladja a 13 ezer milliárd forintot. Ezt a volument a 2008-as gazdasági válság utáni tőketartalék-képzési szabályok, valamint a pénzpiacok likviditása teszi lehetővé. A pénzügyi szektor bízik abban, hogy a kormányzati intézkedések pontos, szigorú betartásával a nemzetgazdaság néhány hónapon belül túljuthat a kritikus időszakon. A moratórium hossza túlmutat a válságkezelésen, és várhatóan már az újraindítás időszakába is belenyúlik. A bankszektor az intézkedéscsomag végrehajtása mellett is készül a járványhelyzet után a gazdasági aktivitás újraindítására. Ilyen helyzetben elengedhetetlen egy összehangolt és mindent átívelő közös gazdasági csomag, melyben a magyar bankok, ahogyan eddig is, kulcsfontosságú szerepet fognak vállalni - hangsúlyozták. A nemzetgazdaság újraépítésének fenntartható finanszírozásához ugyanakkor szükség lesz a pénzintézeti ágazat extra terheinek eltörlésére, ezért 2021. január 1-vel kérjük a bankszektort sújtó minden illetékteher és különadó kivezetését – zárul a Bankszövetség közleménye.