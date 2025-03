Keményen üzentek Spéder Zoltánnak

Több fronton is támadások érték Spéder Zoltánt. A Takarékbank tulajdonosának Demján Sándor és a Magyar Bankszövetség után "címlapsztoriban" ment neki a Magyar Idők kormánypárti napilap is. Forrásaink szerint elképzelhető, hogy a kabinet üzent Spédernek, mert gazdasági körein keresztül meg akarja kaparintani az FHB-elnök médiabirodalmát, amelybe többek közt a kormánykritikus Index és a napi.hu is beletartozik.