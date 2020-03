A bajban azért erősödik a szolidaritás is: egyre érkeznek a felajánlások a védekezésben résztvevők segítésére

Ez alapján lényegesen csökkenthető a fertőzés terjedése.

Időt kell nyerünk, hogy a vírus okozta megbetegedések ne egyszerre szakadjanak rá a magyar egészségügyi ellátórendszerre. Ehhez a leghasznosabb eszköz, hogy korlátozzuk a személyes találkozókat - hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Karácsony Gergely is. A vírus terjedésének szemléltetésére bejegyzésében megosztott egy olyan ábrát is, amely a távolságtartás erejét mutatja be. Eszerint ha nincs egyéni távolságtartás, akkor egy fertőzött helyett 30 napon belül 406 lesz. 75 százalékkal kevesebb kontaktus esetén azonban ez a szám 2,5 marad. A főpolgármester a kormány és az operatív törzs üzenetével összhangban arra kért mindenkit, hogy aki csak teheti, maradjon otthon.