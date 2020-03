Koronavírusos egy soroksári önkormányzati dolgozó apja, mindenkit hazaküldtek a városházáról

Fertőtlenítik az egész épületet.

Ez nem jelenti azt, hogy munkatársunk is megbetegedett volna, ennek ellenére az épületben dolgozó összes kollégánkat hazaküldtük - ismerteti a polgármester. Hozzáteszi: megtettek minden szükséges intézkedést, többet is mint, amit az ÁNTSZ előírt. Az épület fertőtlenítése jelenleg is zajlik. Magyarországon a hivatalos adatok szerint eddig 73 embernél mutatták ki a fertőzést. Egy beteg meghalt, ketten meggyógyultak, így jelenleg hetven betegről tudni. Ennél azonban bizonyosan sokkal magasabb a fertőzöttek száma, Gulyás Gergely szerint a valós adat akár a felderítettnek 10-15-szöröse is lehet.