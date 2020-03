Ezermilliárdos költségvetési segítségre lenne szükség, a kormány csomagja kezdetnek is kevés

Hirtelen sokan lesznek munka nélkül, ám a kormány nemhogy megvédené, még kiszolgáltatottabbá teszi a munkásokat.

Miközben a csütörtöki kormányinfón a kancelláriaminiszter arról beszélt, hogy az operatív törzs a munkanélküliek számának drasztikus emelkedésével számol, a szakszervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy a szerdai kormányülésen meghozott munkajogi döntések teljesen kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatják a munkavállalókat. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumát (SZEF) vezető Csóti Csaba például „vadkapitalista megoldásnak” nevezte, hogy a munkáltató saját érdekei mentén szabadon köthet egyéni megállapodásokat a munkájukat féltő, kiszolgáltatott dolgozókkal, de az állam nem kínál semmilyen megoldást, egzisztenciális segítséget azoknak, akiket az elkövetkező időben elbocsájtanak a munkahelyükről. Márpedig tömegesen megindultak az elbocsájtások a hazai kis- és középvállalkozásoknál – jelentette ki lapunknak Kordás László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség MASZSZ) elnöke ugyanakkor hozzátette, hogy a nagyobb cégek, ahol van pénzügyi háttér a hosszabb távú tervezéshez, sokkal elegánsabb megoldásokat ajánlanak és sok helyen már meg is születtek a kompromisszumos egyezségek. Azt azonban, hogy a kormány a munkáltatók és a munkavállalók közé dobta a gyeplőt, hogy oldják meg ahogy tudják egymás közt a munkajogi ügyeket, az elnök a legrosszabb üzenetnek tartja, ami azt mutatja, a termelés, a pénz igen, de a munka világa nem érdekli a kormányt. A bejelentett munkajogi változások nem tiltják a kollektív megállapodást sem a munkahelyeken – tette hozzá Palkovics Imre. A Munkástanácsok elnöke is arról számolt be, azt tapasztalják, hogy teljes a tanácstalanság a dolgozók körében, nem tudnak eligazodni az óráról-órára változó jogi értelmezések között. A SZEF korábban Orbán Viktornak és az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkárának címzett levélben kérte egy munkaerőpiaci alap létrehozását, amely vagy közvetlenül az álláskeresőket támogatná vagy az őket foglalkoztató munkahelyeket, vállalkozásokat segítené az álláshelyek megtartásában. A levélre a Pénzügyminisztérium annyit válaszolt, hogy a kormány „mindent megtesz a járvány okozta károk enyhítésére”. Hasonló kéréssel a MASZSZ is kereste a kormányt, de változatlanul nem lehet tudni, hogy gondolkodik-e a kabinet a munkavállalók pénzügyi megsegítésén. Némi reményre csak az ad okot, hogy a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, a költségvetés soha nem látott méretű tartalékkal rendelkezik, jut pénz a gazdaság élénkítésére és a munkahelyek megőrzésére. Az érdekvédők ez alapján remélik, hamarosan eljut a kabinet a munkavállalókat támogató intézkedésekig is. Szabó Imre Szilárd, munkajogi szakjogász az érdekvédőkkel együtt a részletes szabályokat várja, mert a rendelkezés, hogy a felek megállapodásával az Mt. rendelkezéseitől el lehet térni, rendkívül tág teret ad a munkavállalók számára hátrányt jelentő munkáltatói ajánlatokra.