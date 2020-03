A PDSZ azt kérte az államtitkártól, hogy nyilatkozatait a szokásosnál körültekintőbben igazítsa a valósághoz

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete láthatóan nem ért egyet Maruzsa Zoltán optimista megjegyzéseivel.

Maruzsa Zoltán nyilatkozatának három olyan eleme is volt, amelyről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a befutó információk alapján más a véleménye – reagált a PDSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a köznevelésért felelős államtitkár interjújára. A politikus csütörtök este beszélt az Inforádió Aréna című műsorában. A járványügyi intézkedések részeként hétfőtől a tanítás digitálisan folyik tovább. Maruzsa Zoltán ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a visszajelzések alapján azt tapasztalják, hogy boldogság van szerte a rendszerben, a kollégák felzárkóztak a feladathoz. Közölte, hogy jól vizsgázik a digitális munkarendet lehetővé tevő KRÉTA-rendszer. Kijelentette, hogy a kormány oktatási akciócsoportja már dolgozik az érettségi lebonyolításának különböző forgatókönyvein is, ugyanis ha a helyzet romlik, szóba jöhet az időbeni eltolás, illetve egyéb oktatási-, levezetési megoldások is. Leszögezte, hogy a módosított Nemzeti alaptanterv szeptemberi bevezetését nem halasztják el, és a pedagógusoknak most úgyis több a szabadideje a felkészüléshez.

A PDSZ azonban nem ért egyet az elhangzottakkal. A szakszervezet álláspontja szerint a NAT bevezetését el kell halasztani éppen azért, mert a digitális munkarendre egyetlen hétvége alatt történő átállás nagyon sok esetben nemhogy kevesebb munkát jelent, hanem komoly plusz terheket hozott a pedagógusok életébe.

„Az oktatásirányítás még azzal sem segítette ebben a pedagógusokat, hogy legalább a tavaszi szünetet előrehozta volna” - tették hozzá.

Nem tartják szerencsésnek, hogy „egy olyan kérdésben, amely még a járvány előtt is megosztotta az érintetteket, ennyire mereven ragaszkodjon az oktatásirányítás a szakma többségének véleménye szerint egyébként is korszerűtlen NAT bevezetéséhez”. Mérlegelésre javasolták, hogy ha az alaptanterv bevezetését mégis elhalasztják, akkor a most bevezetett digitális tanrend tapasztalatait építési majd be egy későbbi, átgondoltabb dokumentumba. A PDSZ kérte, hogy az érettségivel kapcsolatos döntés előtt egyeztessen az oktatásirányítás a pedagógusok szakmai szervezeteivel. Maruzsa Zoltán KRÉTA-rendszerről tett megjegyzésével sem értett egyet a szakszervezet.

Pedagógusok ismerkednek Google Tanterem programmal az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában Fotó: Rosta Tibor / MTI

„Tájékoztatjuk államtitkár urat, hogy bár a digitális átállás valóban tiszteletre méltó energiákat szabadított fel az oktatás szereplőiben, ha valamivel kapcsolatban mégis számtalan kifogás érkezett, akkor az éppen a KRÉTA rendszer alkalmatlansága, lassúsága és az a felesleges adminisztrációs teher, amelyet a rendszeren keresztül jelenleg is elvárnak a pedagógusoktól” – jegyezték meg.

A PDSZ mindezek alapján arra kérte az államtitkárt, hogy „jelen helyzetben nyilatkozatait a szokásosnál körültekintőbben igazítsa a valósághoz”.