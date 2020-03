Nincs kártérítés, de rendezői szándék azért továbbra is van

Az idei olasz kerékpáros körversenyt rövidebb formában ősszel rendezhetik meg, a magyarországi rajt 2021-re csúszhat.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) elnöke, David Lappartient reméli, hogy a Giro d'Italia és a többi, tavasszal a koronavírus-járvány miatt elhalasztott országúti kerékpárverseny pótolható lesz ősszel. A sportvezető egy francia TV-csatornának úgy fogalmazott, a következő hetekben dolgozni fognak a versenynaptár újratervezésén, figyelembe véve a koronavírus-járvány alakulását. Megoldási lehetőségként említette az őszi idény meghosszabbítását.

Az UCI első embere hozzátette, már tárgyalnak a Girót szervező RCS Sporttal a pótlásról, amely várhatóan őszre esik majd. Lappartient leszögezte: a Giro egyértelműen elsőbbséget élvez a versenyek között. Hozzátette, az útvonal valószínűleg lerövidül, és a verseny olasz területeken zajlik majd.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos múlt pénteken – a magyarországi szakaszok lemondásának bejelentésekor – közölte: Mauro Vegnivel, az olasz jogtulajdonos képviselőjével, a Giro d'Italia versenyigazgatójával a felek megállapították, mindkét fél célja a szerződés módosítása annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban Magyarországról induljon az olasz körverseny.

„A jelenlegi helyzetben van jogunk elállni a szerződés teljesítésétől – írta lapunk kérdésére a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ), amely a magyar főszervezője az eseménynek. – Mindezt a járványügyi helyzet és a magyar állampolgárok védelme érdekében a sajnálatos események korai szakaszában hivatalos levél formájában jeleztük, majd nem sokkal később, újra jeleztük és egyeztettünk partnerünkkel. Szerződésekre vonatkozó általános polgárjogi szabályok értelmében a feleknek nem felróható és előre nem látható rendkívüli körülmények fennállása esetén a szerződések módosíthatók, vagy elszámolást követően felmondhatók” – fogalmazott az NSÜ, amely hozzátette, hogy a rendezői szerződés érvényben tartása és a Giro 2020 megrendezése mindkét fél változatlan célkitűzése, ezért egybehangzó közös akarattal az időpont halasztása mellett döntöttek, rögzítve a későbbi időpontban történő rendezést az eredeti elképzelés szerint.

A Népszava arról is érdeklődött, azzal, hogy a verseny az eredeti időpontban nem megrendezhető, az olasz és magyar szervezők támaszthatnak-e kártérítési igényt a másik fél felé?

„Ez idáig egyik fél sem jelezte, hogy a másik irányában plusz követelése lenne. Partneri kapcsolat alakult ki a két szervezőbizottság között a jelenlegi, amúgy is nehéz helyzetet nem kívánjuk tovább rontani. A jelenlegi krízis és vészhelyzet egyik félnek sem róható fel, kártérítés ennek okán nem tűnhet reálisnak.”



Mint ismert, a magyar kormány 7,8 milliárd forintot biztosított a rendezésre, arról is érdeklődtünk, ez az összeg a kialakult helyzetben elég lehet-e.

„A projekt az eddigiekben csak az állami támogatás első két üteméből használt fel forrást, mely túlnyomó részét a jogdíj részletei és annak Áfa tartalma tette ki, ideértve a rendezésre történő előkészületek megkezdését is. Terveink szerint a rendelkezésre álló erőforrásokból kívánjuk megvalósítani ezt a fantasztikus, hazánkban soha nem látott világeseményt, azonban ez jelentős részben függ a rendezésre alkalmas időponttól, amelyet az olasz fél szeretne április 3-án bejelenteni” – írta az NSÜ.

A magyar rendezőknek a RCS Sport felé február végén kellett volna elutalniuk a jogdíj második felét, ám mint az NSÜ-től megtudtuk, ez nem történt meg.

„A jogdíj fizetési kötelezettségünk teljesítésére a jogtulajdonossal történt egyeztetést követően elhalasztottuk, amelyet az olasz partnerünk tudomásul vett. Amíg nem világos, hogy mikor jöhet Magyarországra a Giro nem is kívánjuk kifizetni a következő jogdíj részletet. A jövő évi rendezés lehetősége fennáll, de jelenleg is egyeztetések zajlanak a legjobb időpont megtalálása érdekében.” Lapunk úgy tudja, az eddigi szervezési- és jogdíjat érintő kiadások minimum a tervezett költségvetés felét vagy annál is többet emésztettek fel.

A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban, amikor Izraelben volt a Grande Partenza. A Tour de France-ról – amely június 27-én rajtolna Nizzából – még nem hozott döntést a verseny szervezője.