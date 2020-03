Három, Magyarországról hazautazó kínai vívót diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel

Orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagy arányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges – jelentette ki.

Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagy arányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges – közölte a kormányfő, hozzátéve: azért kell lassítani a folyamatokat, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen befogadni a súlyos eseteket. A miniszterelnök a védekezés kétféle módját emelte ki: megnöveljük a kapacitásokat, a humán erőforrást és az eszközöket is, és lassítjuk a beérkező, intenzív ellátásra szoruló emberek számát. Azt mondta: milliószám vannak maszkok, gyártunk is, nyersanyagot is szerzünk. Különböző típusú maszkok vannak, mindegyiktől vásárolunk, „nem kéregetünk az uniótól”. „Ma nagy kiterjedésű hálózattal, csápjainkat kinyújtva szerzünk be mindenféléket” – fogalmazott. Hozzátette: mindenből van elegendő eszköz a mostani fertőzési szinthez, de mivel nagyobbra készülnek, többet kell vásárolni az eszközökből, mint amennyi az adott pillanatban szükséges. Először az egészségügyi ellátásban, majd a közbiztonságban, utána a közszolgáltatásban dolgozóknak kell odaadni az eszközöket. A védekezéshez szükséges tízmilliárdok folyamatosan rendelkezésre állnak – jelentette ki. Az interjúban orvosoknak, az ápolóknak, és az orvostanhallgatóknak is köszönetet mondott. Orbán arról is beszélt: ma egy védekezésre berendezkedett közösség a magyar közösség, a határokat teljes kontroll alatt tartják, csak humanitárius folyósok léteznek. A járványügyi kórházakat kijelölték, építenek járványkórházat, és van rendes katonai terv a védekezésre. Kiemelte: nagyon fontos, hogy a gazdasági következmények elhárításánál „jó kiindulópontot vegyünk fel”, és a cél, hogy minél kevesebben essenek ki a munkából, vagy ha valaki nem tud dolgozni, mielőbb visszatérhessen, mert „ha munka van, minden van”. Mint mondta, sok száz egyeztetés történt, és beazonosították az azonnal nagy bajba került ágazatok listáját, számukra pedig járulékfizetési könnyítést rendeltek el. Később újabb ágazatok is bekerülhetnek ebbe a körbe. Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha a fertőzés és a járványveszély a tömeges kategóriába lép át, a miniszterelnök azt mondta: fontos, hogy ha a helyzet súlyosbodik, a betegség lefolyására megbízható, magyar tényekből kiinduló tájékoztatást tudjanak adni. Jelenleg is zajlik a kapacitások felhizlalása arra az esetre, ha megnő az intenzív kórházi ellátásra szorulók száma. Orbán hangsúlyozta: a legtöbb intenzív ellátásra szoruló beteg időskorú honfitársaink közül kerül ki. Ez nem jelenti azt, hogy minden fiatal eleve védett, mert azokat is súlyosan érintheti a vírus, akik immunhiányos állapotban vannak. A miniszterelnök arra számít: nőni fog azoknak a száma, akik be akarják adni a gyerekeket az iskolákba megőrzésre, erre ki vannak képezve az iskolaigazgatók. Azt mondta: ha a járvány tömegessé válik, az idősek kerülnek a legnagyobb bajba, és aggódunk értük. De szerinte „nem lenne helyes, ha most mi, fiatalabbak kezdenénk kötelező rendszabályokat hozni az idősekre”. „Arra kérem az idős embereket, hogy ha tetetik, sőt ha nem tehetik akkor is, maradjanak otthon. Gondoskodunk az ellátásukról” – fogalmazott.