Több mint ezer ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban

Indiában és Indonéziában bezártak az imahelyek, Malajziában a hadsereg segít a karantén ellenőrzésében.

Ismét 100 alá csökkent az egy nap alatt regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma Dél-Koreában pénteken, a hét végétől pedig minden, Európából érkező embert 14 napos karanténra köteleznek. A vasárnap életbe lépő dél-koreai rendelkezés a külföldről érkezők kötelező tesztelését is tartalmazza, a karantén pedig azokra is kötelező, akiknek az eredménye negatív lett. A dél-koreai lakhellyel nem rendelkezők egy külön e célra kialakított intézményben lesznek elkülönítve. A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) adatai szerint a nemrég Európából érkező embereknek mintegy 5 százalékának pozitív lett a teszteredménye. A központ ugyanakkor ismét felszólította a dél-koreaiakat, hogy amennyiben az lehetséges, halasszák el tengerentúlra tervezett utazásaikat. A múlt héten – január 20-a óta először – az egy nap alatt jelentett felgyógyulások száma meghaladta az egy napon regisztrált fertőzöttekét. Csütörtökig a KCDC adatai szerint 15 525 embert teszteltek, majd vontak karantén alá. Az országban összesen 316 664 embert teszteltek eddig, 292 487 esetben negatív eredménnyel. Csütörtökön az ország egészségügyi hatóságai 87 új esetet jelentettek, ezzel a fertőzöttek száma 8652-re emelkedett. Az esetek nagy részét, beleértve 86 újat, a délkeleti Észak-Kjongszang tartományból, elsősorban Tegu városából jelentették. A héten az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma két számjegyű maradt szerda kivételével, amikor ez a szám 152-re nőtt. A vírus okozta betegségnek eddig 91 halottja van az országban, a KCDC szerint pedig 60 beteg állapota válságos. A járvány dél-koreai kitörése óta ugyanakkor 2233 gyógyulást is jelentettek. A Fülöp-szigetek péntekre virradóra 13 új fertőzést jelentett, valamint egy újabb halottat. Srí Lankán a mecsetek péntektől határozatlan időre bezárnak, az országban - ahol eddig 65 fertőzöttről tudnak- a hétvégére kijárási tilalmat rendeltek el. Péntektől két hétig zárva tart Délkelet-Ázsia legnagyobb mecsete, az Indonézia fővárosában, Jakartában található Isztiklál mecset is. A világ legnépesebb muszlim országának az iszlám vallási tanácsa egyúttal arra kérte Indonézia más térségeinek muszlim lakosait, kerüljék a közösségi imákat. Indonéziából csütörtökön 82 új fertőzöttet jelentettek, így ez a szám elérte a 309-et. A jelentős növekedés miatt Joko Widodo indonéziai elnök pénteken a tesztelések felgyorsítását jelentette be. Hozzátette, hogy az egészségügyi dolgozók házhoz mennek, és az embereket saját otthonaikban tesztelik majd. Az ország egészségügyi minisztériuma arra kérte a kormányt, hogy a 2018-as, Indonéziában megtartott Ázsiai Játékok idején használt épületeket alakítsák át karanténná, amely így csaknem 2000 ember befogadására lenne képes. A tajvani kormány pénteki közleménye szerint az országban a pénteken regisztrált 27 új esettel a fertőzöttek száma 135-re emelkedett, és pénteken a második ember is belehalt a vírus okozta betegségbe. Malajziában vasárnaptól a hadsereg is segít a helyi hatóságoknak a karantén betartatásában. A hétfőn bejelentett korlátozó rendelkezések az országban március 31-ig tartanak, ám több helyi rendőrfőnök jelezte, hogy az emberek nem veszik komolyan ezeket. Malajziában csütörtökön 900 regisztrált fertőzött volt, ez a negyedik legmagasabb szám Ázsiában. Indiában a legfontosabb szentélyek szintén bezárják a kapuikat pénteken. Az országból 195 fertőzöttet jelentettek, 4 halottat és 20 gyógyultat. Narendra Modi indiai miniszterelnök csütörtökön felszólította az ország lakosait, hogy tartsák be a március 22-én bevezetendő, mindössze egynapos kijárási tilalmat az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozására. Az újdelhi metró üzemeltetője arra kérte az embereket, csak szükség esetén vegyék igénybe a szolgáltatást, a metrók pedig nem állnak meg a zsúfolt megállókban. Március 31-ig a nyugat-indiai Maharastra államban – ahonnan a legtöbb fertőzést jelentették – bezártak minden boltot és üzletet, csak a legfontosabbak maradhatnak nyitva, köztük azok, amelyek alapvető szolgáltatásokat nyújtanak az ország pénzügyi fővárosának, Mumbainak, valamint Púna és Nagpur városoknak.