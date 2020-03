Keményebb feltételekkel ad hitelt ezentúl az OTP

Jelentősen szigorítja a lakossági hitelhez jutás feltételeit az OTP Bank a mai naptól befogadott hiteligénylések esetén - értesült a Bank360.hu.

Péntektől egységesen 100 ezer forintra emelte az addigi 75 ezer forintról a hiteligényléshez szükséges minimumjövedelemre vonatkozó előírást az OTP Bank a jelzáloghiteleknél és babaváró hitelnél – írta a Bank360 . Az áruhitelek esetében 40 ezer forintról 75 ezer forintra nőtt az elvárt minimum jövedelem. A bank az elfogadott jövedelmek közül kizárta a napdíjat, az osztalékot, a nyugdíj kivételével a külföldről származó jövedelmet, illetve a bérleti díjat. Az ingatlanhitelek esetében további szigorítás, hogy nem fogadható el határozott idejű munkaviszony. Ugyanez a helyzet a babaváró hitel igénylésénél, kivéve, ha az igénylő honvédségi vagy magyar minisztériumi alkalmazott. A Bank360 szerint a már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű hitelek igénylése elutasításra kerülhet, ha az ügyfél nem tudja teljesíteni az új minimum jövedelmi feltételt, vagy a most kiesett jövedelemforrások valamelyikével igényelt hitelt. Ráadásul a más banktól származó projekthiteles, vagy anélküli társasházak vásárlása esetén a kivitelezővel sem köthető együttműködési megállapodás, ha pedig már van ilyen, csak akkor fogadhatók be a lakossági hitelkérelmek, ha közel nulla energiaigényű lakásról, épületről van szó. A projekthitel nélküli társasházi lakások építésére adott szakaszos finanszírozású új kölcsönök befogadását is felfüggesztették és azokat is, amelyeknél az épület nem felel meg a nulla energiaigényű minősítésnek. A Bank360 szerint mindez azt jelenti, hogy nem sok jót tartogat a jövő azoknak, akik tényleg bajba kerültek és várják az új "szuperkölcsönt" . Nagy kérdés, hogy a kormány által 5,9 százalékos THM-mel maximalizált fogyasztási hiteleket milyen feltételekkel kínálják majd a bankok, hiszen csak nagyon alacsony kockázati költség mellett tudnak ilyen olcsón hitelezni. Mindezek alapján félő, hogy csak egy nagyon szűk, megbízható ügyfélréteg számára lesz elérhető ez a hitel. Akiknek viszont valóban szüksége lenne az áthidaló segítségre, bezárul ez a lehetőség.