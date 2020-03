Kínában három napja csak a külföldről érkezőknél találnak új fertőzést

Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 21.

A burgenlandi rendőrség az este azt közölte, hogy Magyarország éjjel ismét humanitárius folyosót nyit Hegyeshalomnál. A magyar hatóságok 21 órától hajnali ötig a román, bolgár, ukrán és moldáv állampolgároknak teszik lehetővé, hogy belépjenek. A szerbekre viszont nem vonatkozik az engedély, mert Szerbia teljesen lezárta a határait, még saját polgárai számára is. A legfontosabb magyar-osztrák határátkelőnél egyébként lényegesen jobb már a helyzet, mint pár napja, bár azért időnként vannak torlódások, mert mindkét oldalon végeznek egészségügyi ellenőrzéseket. Azon kívül Ausztria megköveteli a belépőktől, hogy maximum négy napos orvosi igazolást mutassanak fel: nem kapták meg a vírust.

A Bizottság nagyon ellenzi a szigorú határellenőrzések visszaállítását a schengeni övezeten belül, mert úgy látja, hogy nem szabad feladni a közös értékeket. A tabut Ausztria törte meg, utána pedig szinte óránként jelentkeztek a többiek Brüsszelben, követni kívánják a lépést. Nem csupán mondjuk, Magyarország, hanem Svájc és Norvégia is, noha ők nem is tartoznak a zónához. Ám a belső piacért felelős biztos úgy ítéli meg, hogy ezek az államok immár láthatják: semmi értelme lezárni a határokat, inkább együtt kell működniük. Máskülönben akadoznak az áruszállítások, ami egyetlen kormánynak sem érdeke. Épp ezért Johansson azt várja, hogy a következő napokban egyre zavartalanabb lesz a forgalom. A német-lengyel határon már lényegesen javultak az állapotok, megszűntek a kocsisorok, nincs várakozási idő. Másutt azonban tagállamok polgárai még mindig nem tudnak átjutni a határokon, nem térhetnek haza. A Bizottságnak joga van ilyen esetekben fellépni, ám ezt egyelőre nem tervezi. Mert mind Johansson közölte: azt tapasztalja, hogy a kormányok nagyon igyekeznek megoldást találni és szinte folyamatosan enyhül a feszültség. Szerinte nincs veszélyben a schengeni rendszer, sőt, inkább az mutatkozik, hogy ekkora bajban éppen a közös értékek segítenek.

Egyoldalú nemzeti lépésekkel nem lehet visszaszorítani a világjárványt. Európának, Amerikának és Kínának össze kell fognia, csak akkor győzhetik le a koronavírust. Washington és Peking persze pont az ellenkező irányban halad, a vége azonban a jelenlegi nemzetközi rendszer összeomlása lehet. És a járványügyi szakemberek, illetve a gazdaságpolitikusok munkája semmit sem ér, ha a vezető hatalmak a harcot és nem az együttműködést választják. Ám a fertőzést nem lehet legyűrni, ha a 3 térség külön-külön próbálkozik. Az eddigi gazdasági és politikai elméleteket felülírta a válság. A helyzet annyira rendkívüli, hogy nem segítenek a lezárt határok, illetve a nemzeti segélyprogramok. Ám az általános veszély bezárkózásra ösztönzi az emberi reflexet. Európa mintha elfelejtette volna, mit is jelent európainak lenni. Még Németország is a saját útját járja. A Bizottság a margóra szorult, mert a 27-ek 27 akciótervet dolgoztak ki, mindenki a maga számára. De azért a jegybankok kooperálnak, és az ellenszeren dolgozó tudósok nem törődnek határokkal, ideológiával. A következő jó egy évben a siker azon múlik, a vezetők mennyire tudják megtartani a polgárok bizalmát. A határokat nem lehet a végtelenségig lezárni. Viszont hiába számolják fel a fertőzést valahol, ha máshonnan újból behurcolják oda a kórokozót. A G20 tűnik a legalkalmasabb keretnek a bajok orvoslására. De ehhez az kell, hogy Trump, Hszi, Merkel és Macron átvegye az irányítást. Éppen önérdek az együttműködést diktálja, amikor a jelek szerint a világ az antagonisztikus nacionalizmushoz nyúl vissza.

Nem sokat ér Európában a régi-új határellenőrzés, tehát hiába alkalmazza egy sor kormány a megszokott gyógymódot a hatalmas járvány láttán. Bár az is igaz, hogy a tilalmat sokszor találomra rendelték el és nem hangolták össze. Elsőként Közép-Európa és Skandinávia lépett erre az útra. Csak éppen a német-lengyel határon 18 órás várakozás is előfordult. Két nap alatt 21 ezer embert fordítottak vissza. Ám az ilyen lépések ellentmondanak Schengen szellemének, bár rendkívüli esetekben van mód különleges intézkedésekre. Csakhogy az a példátlan sebesség, amivel az egyes országok visszaállították a határzárat, a menekültválságot idézte. És a vírus csak még inkább bátorítja a sorompók híveit. A Bizottság nem győz bosszankodni, hiszen az a dolga, hogy gondoskodjon az emberek és áruk szabad áramlásáról. Von der Leyen abban bízik, hogy a 3. államok számára kimondott beutazási tilalom hatására enyhülnek a belső korlátozások. Ám erre nem sok jel utal. Ráadásul a határzárnak már sok teteje nincs, hiszen már mindenütt vannak fertőzöttek. Egy tanulmány azt mutatta ki, hogy 6 éve az influenzahullám idején nem egészen 3 %-kal csökkent az új betegek száma, miután akkor is visszafogták az utasforgalmat. Az ellenőrzések leginkább arra jók, hogy megmutassák az embereknek: komoly a fenyegetés, ám leginkább csupán színházról van szó. A másik oldalon viszont súlyosak a következmények, kezdve attól, hogy elakad az áruszállítás, egészen addig, hogy légitársaságok mennek tönkre. Sokkal hasznosabb a társadalmi távolságtartás. Úgyhogy pl. Ausztria egyes körzeteken a legszigorúbban megtiltotta, hogy az emberek elhagyják otthonaikat, bizonyos eseteket elszámítva. A koronavírust a határokon belül lehet legyőzni, nem a határokon.