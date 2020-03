Tóth Bertalan: ne szavazzuk meg Orbán teljhatalmát!

Csorbai Ferenc szerint a beteg több mint száz emberrel találkozott az elmúlt két hét során.

Csorbai Ferenc, Mohács polgármestere szombaton közölte: egy mohácsi személynél beigazolódott a koronavírus-fertőzés gyanúja, egy másik embert pedig a fertőzés gyanújával szállították kórházba – írja a Mohácsi Újság. A polgármester szerint az igazolt fertőzéssel kezelt beteg több mint száz emberrel találkozott az elmúlt két hét során, ezért a városban akár helyi karantént is elrendelhetnek.” – fogalmazott közleményében. Csorbai Ferenc hozzátette: szombat délelőtt egy idős hölgyet is koronavírus gyanújával Mohácsról Pécsre szállítottak, és jelenleg lélegeztető gépre kötve az intenzív osztályon ápolják. „” – közölte. A lakosokat arra szólította fel: maradjanak otthon, illetve csak a leghalaszthatatlanabb esetekben hagyják el otthonukat, akkor is csak egy-egy fő intézze az olyan ügyeket, mint például a bevásárlás. Más területeken térjenek át a telefonos vagy elektronikus ügyintézésre. Kerüljék a személyes találkozásokat, viseljenek maszkot és kesztyű, és továbbra is fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására.