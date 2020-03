Friss érvényesítés nélkül is elfogadják az utazási kedvezményre jogosító okmányokat

Az ITM hangsúlyozta: a járvány terjedése akkor lassítható le, ha aki teheti, otthon marad.

Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig - közölte az ITM vasárnap az MTI-vel. A közlemény szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérése kiterjed minden közszolgáltatási utazási kedvezményre jogosító, lejáró igazolvány, igazolás, utalvány elfogadására, így a 65 év alattiaknak kiállított "Ellátottak utazási utalványa" és az alkalmazásban állók "Utazási utalványa" a lejáratot követően, március 31. után is felhasználható utazási kedvezmény igénybevételére az egyéb feltételek figyelembe vételével. Mivel a felsősoktatásban intézménylátogatási tilalom van, a köznevelésben pedig az oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történik, a felsőoktatásban tanulók március 31. után is kedvezményesen utazhatnak a 2019/2020-as tanév első féléves matricájával érvényesített diákigazolványukkal, akik pedig még nem kaptak diákigazolványt, azok az elektronikusan küldött igazolást kinyomtatva élhetnek a kedvezményekkel - írták. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a járvány terjedése akkor lassítható le, ha aki teheti, otthon marad, ezért az intézkedés nem a veszélyhelyzet idejére eső utazások megkönnyítését szolgálja, hanem hogy a veszélyhelyzet megszűnése után az érintettek okmányuk érvényesítéséig, új okmányuk kézhezvételéig kedvezményesen utazhassanak.