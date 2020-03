"Naponta kérdezik, mikor kapnak megfelelő eszközöket a betegellátáshoz, de válasz nincs"

Közösségi portálokon könyörögnek a lakosságnak az egészségügyben dolgozók, hogy akinek van védőmaszkja adja át nekik.

Etikai eljárás keretében az orvosi kamara is vizsgálja a szegedi rektor esetét, aki miután hazaérkezett olaszországi síeléséből a karantén helyett betegeket látott el, operált. A Magyar Hang írta meg, hogy Rovó Lászlót – aki egyébként a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is –, csak jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit. A professzor óvatlansága miatt a Rektori Hivatal munkatársainak is karanténba kellett vonulniuk. Vasárnap az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos is megerősítette a szegedi rektor fertőzöttségéről szóló hírt. Hozzátette, hogy az esettel kapcsolatban több mint 120 mintát vettek. A rektor hivatalos közleményben reagált az ügyre, amelyben azt írta, valóban megfertőződött a koronavírussal, de azt tagadja, hogy felelőtlenül járt volna el, állítása szerint nem fertőzött meg senkit, amint észlelte magán a tüneteket, azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket, és családjával jelenleg is karanténban van. Információink szerint a Zala megyei kórház több főorvosa is önkéntes karanténban van a szokásos sítúrájuk után, ám ezt megelőzően hazaérkezvén még előbb „ránéztek” a betegeikre. A járvány eddigi tapasztalatai szerint az egészségügyi személyzet gyakran szuperterjesztője a fertőzésnek, ugyanakkor ők vannak a legnagyobb kockázatnak is kitéve. Az olasz közegészségügyi intézet adatai szerint náluk már csaknem 3000 egészségügyi dolgozó fertőződött meg az új koronavírus járványban néhány hét alatt és már csaknem húsz orvos halt meg részint a fertőzésben, részint az extrém terhelés következtében. Hogy nálunk mekkora lesz a veszteség az azon is múlik, hogy mennyire tudatosan védjük a frontvonalban állókat. Az ellátásból kivont 65 év felettiek miatt 11200 egészségügyi dolgozóval lett kevesebb a közvetlen betegellátásban. Húsz százalékuk orvos. Több tucatnyian vannak már karanténban is. Akik megmaradtak védőeszközökért könyörögnek.

Iványi József fogorvos a miniszterelnöknek írt levelet, hogy a kormányfő biztosítsa a fogászati alapellátásban a megfelelő maszkokat. Más egészségügyi dolgozók kórházi osztályokra, a mentőknek, a sürgősségi részlegekre kérnek maszkokat a lakosságtól a közösségi portálokon. „Nagyon fontos lenne, ha van festő köztetek és netán van elfekvőbe ffp2 maszk vagy ffp3 vagy ha netán a festéküzletben láttok ilyen maszkot, szóljatok, mert a Szent Imre sebészet dolgozóinak kellene 20 db. Azonnal kifizetem, ha valaki tud hozni!” - kéri az egyik posztoló. Egy másik bejegyzés: „Még a járvány elején járunk, és már nincs elegendő és megfelelő eszközünk a küzdelemhez. Szükségünk lenne a biztonságos betegellátás és dolgozóink védelme érdekében védőruházatra, ffp3 maszkokra, légútbiztosításhoz és lélegeztetéshez eszközökre.” Lapunknak az egyik dolgozó azt mesélte: általánossá vált kórházában a rettegés a vírustól. Sok nővér egyedül neveli a kisgyerekét és nehéz helyzetbe kerülne, ha karanténba kellene vonulnia, mert beteg, vagy mert hazaviszi a vírust. Mint mondta, naponta kérdezik, hogy mikor kapnak megfelelő eszközöket a betegellátáshoz, de válasz nincs. Néhány napja csak arról kaptak körlevelet, hogyan kell majd a koronavírusos halottakat a kettős hullazsákba csomagolni. Nem oldja a feszültséget az sem, hogy mind gyakrabban hallják, hogy olykor teljes műszakokat helyeztek karanténba. Lapunknak az egyik mentő azt mesélte, bár a mentőknél a tartalékkocsikat állították szolgálatba a koronavírus gyanús betegek szállítására, és ezeket a járműveket fertőtlenítik is, de a védőruha nagyon kevés. Ami van, azt is kiporciózva, szigorú felhasználási renddel adják ki. Ezt sokan nem is értik, hiszen már szinte minden szállítandó beteget potenciális vírushordozónak kell tekinteni.