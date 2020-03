Orvosi kamara titkára: Itt az ideje farkast kiáltani

„Ha bennünket is »telibe kap« a járvány, és idehaza is előáll az olaszországihoz akár csak hasonló helyzet, amit nem sikerül – és ennek megvan az esélye – megfelelően kezelni, az végletesen demoralizálhatja az egészségügyet” – véli Svéd Tamás.

Interjút adott a Medical Online-nak a Magyar Orvosi Kamara titkára: Svéd Tamás aneszteziológus szerint rohammunkában kell felkészülni az egyre növekvő számú esetek ellátásra, és ehhez létfontosságúak a most érkező eszközök – és az, hogy a lakosság komolyan vegye a korlátozásokat. Nem ártana, ha a lakosság is kicsit riadtabb lenne, nem most tartana fiesztákat – mondja Svéd, aki a maga részéről a kijárási tilalmat is hasznosnak tartaná az időnyeréshez.

Ha a lakosság ugyanis nem méri fel a veszély nagyságát, annak katasztrofális következményei lesznek: a koronavírusos betegek húsz százaléka szorul kórházi ellátásra, ennek mintegy fele intenzív osztályos elhelyezésre, légzéssegítésre, lélegeztetésre. Ha rohamosan nő a betegek száma, a magyar egészségügy képtelen lesz ellátni ezeket a fertőzötteket

– figyelmeztet az aneszteziológus. Svéd úgy látja,

„Ha bennünket is »telibe kap« a járvány, és idehaza is előáll az olaszországihoz akár csak hasonló helyzet, amit nem sikerül – és ennek megvan az esélye – megfelelően kezelni, az végletesen demoralizálhatja az egészségügyet. Vagy minden erőnkkel, mindannyian vállt vállnak vetve nekifeszülünk a kihívásnak, megküzdünk a vésszel, ami után hősnek érezhetjük magunkat, vagy ellenkezőleg: azt élhetjük meg, hogy mindennemű háttértámogatás nélkül, a frontvonalba előretolt balek bakákként küzdünk valamivel, ami átcsap a fejünk felett.”

Arra a felvetésre, hogy az orvosoknak mindenféleképpen oda kell állniuk a frontvonalba, ha van háttértámogatás, ha nincs, azt mondta, nagyon nagy részünk oda is fog állni. „Ha véget ér a járvány, és mindazok, akik végigküzdötték, nem ünnepelt hősként, hanem kizsigerelt kiskatonákként kerülnek ki ebből a csatából, azok akik korábban is az egészségügy vagy az ország elhagyását fontolgatták, meg is fogják tenni. Nem kevesen” – figyelmeztet a MOK titkára. Svéd nagyon bízik benne, hogy nem jön el az idő, amikor a magyar orvosnak arról kell döntenie melyik COVID-19 beteg kapjon ágyat, légzéstámogatást, lélegeztetőgépet – de ennek esélyét egyre kisebbnek látja. „Meg kell tehát határozni a pontokat, ahol az intenzív terápiának már nincs értelme, mert a beteg tartalékai elfogytak. Ilyenkor vissza kell vonulni a kezelésből. De ha tömegessé válnak a COVID-19 megbetegedések, telítődnek a kapacitások, olyan emberekről is kénytelenek leszünk lemondani, akiket a megfelelő ellátó személyzettel és eszközökkel még nagy valószínűséggel megmenthettünk volna” – mondja az aneszteziológus. Svéd szerint a fertőzés izolálásában most nagyon jól jön a hazai kórházak korábban sokat kárhoztatott pavilonszerű felépítése, így a betegeket is könnyebb elszeparálni. Ami a védőfelszereléseket illeti, azt is jónak gondolja, hogy végre tisztul: milyen felszerelést – FFP3-as maszkot – kell viselnie annak, aki közvetlenül lát el koronavírusos beteget. Amíg ezekből nincs elég, addig a legkisebb védelmet nyújtó sebészi maszk (FFP1) is megteszi, mert ez is nagyobb védelmet nyújt a semminél. „Én ugyan nem bánnám, ha a lakosság most egy kicsit riadtabb lenne. Sokkal nagyobb baj az, ha indokolatlan kincstári optimizmussal futunk neki valaminek, ami potenciálisan katasztrófával fenyegethet. Én most ijesztgetés-párti vagyok. Kiálts farkast… mert jön” – fogalmazott Svéd Tamás.