Képernyőn a Forma-1, csak kicsit másképp

A Renault juniorja, Csou Kuan-jü nyerte az első hivatalos virtuális Forma-1-es versenyt. Bereznay Dániel ellen azonban neki sem lett volna esélye.

Két héttel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt volna, hogy az M4 Sport vasárnap esti főműsoridőben virtuális Forma-1-es versenyt tűzzön képernyőjére. Már pedig a koronavírus-járvány felborította a világ működését, leállt az egész sportélet. Ennek hatására született meg az ötlet: pénteken a Forma-1 hivatalos oldalán jelentette be, e-sport virtuális nagydíjsorozatot indu. Az első állomást, a Bahreini Nagydíjat le is bonyolították – amelyet olyan televíziós társaságok is élőben sugároztak, mint a brit Sky Sports.



Az eseményre mind a 20 aktív F1-es versenyző meghívást kapott, kezdetben úgy tűnt, több csapat sem képviselteti magát, vasárnapra azonban összeállt egy komplett mezőny. Az idő rövidsége és ilyen-olyan indokok miatt csak Nicolas Latifi (Williams) és Lando Norris (McLaren) képviselték a királykategóriát, ugyanakkor a Mercedes Stoffel Vandoorne, és Esteban Gutierrez személyében két tapasztalt pilótát küldött harcba, de megmérettette magát többek közt Liam Payne, a One Direction énekese, Ian Poulter golfozó, valamint a hatszoros olimpiai aranyérmes kerékpározó, Sir Chris Hoy is.

A mezőny nemcsak sokszínű volt, az életkor tekintetében is nagy volt a szórás, a legidősebb az 55 éves, háromszoros F1-futamgyőztes Johnny Herbert, aki 1995-ben Michael Schumacherrel versenyzett egy csapatban a Benettonnál. A legfiatalabb pedig a Ferrari akadémiájának 16 éves növendéke, Dino Beganovic.



Amit a versenyről tudni kell, az F1 hivatalos, 2019-es játékával mérték össze tudásukat a pilóták. Mindenki ugyanolyan beállítással és ugyanolyan erős autóval játszott, azok csak festésükben tértek el egymástól.

A versenyt megelőzően időmérő edzésen dőlt el a rajtsorrend, Lando Norris technikai problémák miatt egyetlen kört sem tudott megtenni, így csak a mezőny végéről indulhatott. A 20 éves brit egy videójáték-közvetítéssel foglalkozó weboldalon, a Twitchen betekintést engedett abba, hogyan játszik otthonról – időnként több, mint 100 ezren követték őt figyelemmel. A McLaren pilótáját számítógépe cserben hagyta, így az időt azzal töltötte el, hogy előbb Max Verstappent (Red Bull), majd csapattársát Carlos Sainzot, tavalyi versenymérnökét, a McLaren vezető stratégáját, majd pedig Zak Brownt, csapata ügyvezetőjét hívta fel. A legviccesebb beszélgetést George Russell-lel, a Williams pilótájával folytatta le, akitől azért kért tanácsot, mert jelentős tapasztalattal rendelkezik azzal kapcsolatban, milyen stratégiát kell választani a mezőny végéről.

Már a rajtnál kiderült, hogy nagy csata lesz a pályán, a futam roncsderbire jobban hasonlított, mint Forma-1-es versenyre. Az indulásnál olyan törés-zúzás volt, hogy alig úszta meg bárki sérülés nélkül – jó érzékkel a lehető legkisebb autósérüléseket állították be a 14 körös futamra.

A szanaszét repkedő alkatrészek közepette a 16. helyről startoló Herbert ugrott az élre, aki levágta az első kanyart, de nem sokra rá a pole-ból rajtoló osztrák autóversenyző, Philip Eng visszaelőzte őt. A DTM-pilóta egészen sokáig vezetett, de a Renault juniorja, Csou Kuan-jü átvette tőle az első helyet, s meg is nyerte a futamot – amit a Forma-1 hivatalos YouTube-oldalán több mint 150 ezren néztek. Norris autóját technikai problémája miatt a verseny feléig a számítógép vezette, ennek ellenére ötödikként ért célba.

Nem ez volt az egyetlen F1 e-sport verseny a hétvégén, a Veloce Esports már a múlt héten megrendezte az Ausztrál Nagydíjat, amelyet akkor egy magyar e-sportoló, Bereznay Dániel nyert meg. Ezúttal Bereznayék a hivatalos F1-verseny előtt két órával, ugyancsak Bahreinben amolyan betétfutamként feszültek egymásnak, a Veloce_FormulaDani néven versenyző Bereznay pedig ismét megszerezte a pole pozíciót. Az Alfa Romeo hivatásos e-sportolója csak úgy, mint egy héttel korábban, ezúttal sem talált legyőzőre. Itt is feltűntek valódi F1-es pilóták: Latifi az ötödik, Norris a 10. helyen futott be. Bereznay a fordított rajtrácsos második futamon az utolsó helyről a harmadikra jött előre.

A hivatalos online F1-versenysorozat – amelynek sportértéke igencsak csekély, de annál szórakoztatóbb – a tervek szerint a valódi bajnokság indulásáig tart. Hétfőn bejelentették, hogy a június elejére kiírt Azerbajdzsáni Nagydíjat is elhalasztják, így egyelőre kérdéses, mikor rendezhetnek valódi versenyeket.

Az online szériát két hét múlva folytatják, de nagy kérdés, milyen összetételű csapatokkal. Arra, hogy Bereznay vagy más kiemelkedő e-sportoló ebben a versenyben lehetőséget kapjon nincs esély, ugyanis a magyar versenyző majdnem egy másodperccel jobb időt futott az időmérőn, mint Eng – azaz túl nagy a különbség a profi e-sportolók és a profi autóversenyzők között – előbbiek javára.

Verstappen a napokban közölte, azért nem vállalja a küzdelmet, mert számára ismeretlen közegben nem akarja „leégetni” magát, ugyanakkor a nézettségi adatokat biztosan megsokszorozná néhány aktuális topversenyző csatlakozása.