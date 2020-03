Chrome alatt akadozhat a Mol Bubi

A BKK telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések szerint Google Chrome-on egyedi esetekben előfordult, hogy a Mol Bubi jegyek és előfizetések menüpontjában a bejelentkező felületet dobja vissza a weboldal - közölte megkeresésünkre a BKK. A hiba pontos azonosítása és elhárítása zajlik - teszik hozzá. A regisztráció és a termékvásárlás a fentiektől függetlenül minden más böngészőben (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla, Safari), illetve a Mol Bubi Mobilalkalmazáson hibátlanul működik. Így ügyfeleik meg tudták vásárolni a hozzáférést - fogalmaznak. Március 19-e éjfélig 1979 darab havi kedvezményes terméket vásároltak a most mindössze 100 forintba kerülő havi előfizetésből - tették hozzá. 16-a és 19-e között 5383 bérlés történt. Ez a tavalyi év hasonló időszaka kétszerese. Ez alatt körülbelül 20, a kedvezményes bérlethez és az online regisztrációhoz kapcsolódó jelzést kaptak. Ezek szerint lapunk munkatársa épp beleesett a húsz panaszosba: neki sem az interneten, sem a mobilalkalmazásban nem sikerült a bérletvásárlás elindításával jogosultságot szereznie a mostanság olykor létszükséglet-számba menő közbringák használatához. Megjegyzendő: az ügyfélszolgálatos nem tájékoztatta arról, hogy Chrome helyett használjon más böngészőt. A tanács lényege úgy hangzott, hogy túlterheltség léphetett fel, ezért később próbálja újra, a felvett panaszra pedig 30 napon belüli választ ígért. Később, immár Internet Explorer alatt ugyanakkor kétségkívül el tudott jutni a bérletvásárlásig. Ennek - a világhálón és a mobilalkalmazásban is - kissé félreérthető felülete kapcsán érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy amikor a felhasználó rákattint a jegy- és bérletvásárlási menüpontra, ott a kiválasztott szolgáltatás "elküldése" után felfelé görgetve található a fizetés gomb.