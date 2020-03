Átszervezik a háziorvosi ellátást

Érkeztek lélegeztetőgépek, maszkok, és elkészült a számba vett 25 ezer orvos vezénylési terve arra az esetre, ha súlyosbodik a járvány. A szakma mégsem teljesen nyugodt.

Kettősség jellemezte Orbán Viktor kormányfő hétfői bejelentéseit: azzal ugyanis, hogy az operatív törzs tájékoztatóján számba vette az egészségügy „hadra fogható” kapacitásait, nem egy esetben elismerte, több területen korántsem volt megalapozott a korábbi a korábbi kormányzati elégedettség. A miniszterelnök elismerte például azt, hogy a fertőzöttek száma jóval nagyobb lehet a hivatalosan megadottnál.

Ami a leltárkészleteket illeti: közlése szerint rendelkezésre áll 1,5 millió orvosi maszk, miközben a gyártási kapacitás heti 25 ezerről 80 ezerre nő. Lélegeztetőgépből már 2560 van az országban, és utalt arra, hogy ezekből még továbbiakat is vásárolna a kormány. „Fürkészeket és portyázókat küldtem ki a világ minden égtája felé. Nyugaton mindenből hiány van, beszerezni keleten lehet” – mondta Orbán Viktor, aki szerint hamarosan tíz repülőgépnyi szállítmány érkezik védőfelszerelésekkel, orvosi műszerekkel. A meglévő több tízezer kórházi ágy mellett végszükség esetén 257 tábori ágyat is használhatnak. Közlése szerint 24 643, hatvanöt évnél fiatalabb, orvosi szolgálatra bevethető orvos, rezidens, és utolsó éves egyetemi hallgatóról tudnak. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy ez az orvosszám alig több mint fele annak a csaknem 40 ezer gyógyítónak, mint amennyivel a kormányzati politikusok még néhány hónapja büszkélkedtek. A kormányfő beszélt arról is, hogy keddtől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap. A többi orvos és ápoló sebészi maszkot használhat.

Ezzel lényegében azt is elismerte, hogy igazuk volt azoknak, akik arról beszéltek: eddig nem volt védőfelszerelés a potenciálisan fertőző betegek ellátásához.

Azt is kijelentette: az, akit koronavírus gyanújával visznek be a kórházba, azonnal sebészi maszkot kap. Ezzel együtt fegyelmezett és észszerű készletgazdálkodást kért, mert „a védekezés hosszú lesz.” Egyben megköszönte az egészségügyi dolgozók eddigi kitartó és áldozatos munkáját, mivel ők „kiérdemelték mindannyiunk nagyrabecsülését”. Ugyanakkor kérte, tartsák be majd azt a vezénylési tervet, ami a számba vett 25 ezer orvosra és 105 ezer szakdolgozóra vonatkozik. – Minden, a vírus visszaszorítását segítő kormányzati lépésnek örülni kell – mondta lapunknak Falus Ferenc egykori tiszti főorvos, de megjegyezte, ennél már sokkal többre van szükség.

Egy a lapunk által megkérdezett másik járványügyi szakértő szerint is kevésnek bizonyulhatnak a most kormányfői leltárba vett védőeszközök. A járvány mostani szakaszában teljes védőruházatot kellene biztosítani azoknak, akik potenciális fertőzöttekkel érintkezhetnek, azaz nemcsak az intenzív osztályokon, hanem a sürgősségiken és a mentőszolgálatnál is. Már kevés csak maszkokat osztatni, fogalmazott forrásunk, aki hozzátette: az, ami most a lakosság megbetegedéseiből látszik, csak a jéghegy csúcsa, éppen ezért tesztelni kellene mindenkit, akit csak lehet. Arra a kérdésre, hogy 2500 lélegeztető gép mire lehet elég, egy a lapunknak nyilatkozó intenzíves orvos azt mondta: önmagában a gépek száma nem jelent túl sokat. Ha nem lesz túl nagy a járvány, akkor akár elég is lehet a rászoruló betegeknek. Ám az már egyáltalán nem biztos, hogy van elég szakember is a működtetésükhöz. Gépenként és műszakonként legalább egy orvosra és egy ápolónőre van szükség. Ez napi 7500 speciálisan képzett aneszteziológust és ugyanennyi nővért feltételez a rendszerben és melléjük sok-sok, a technikai hátteret biztosító, a gépek működtetéséről gondoskodó szakembert is be kell állítani.

A lélegeztetett beteget állandóan figyelni kell, hiszen állapota percről-percre változhat. Hozzátette: aki csak látta az olasz kórházakról megjelent videókat, tudja, hogy minden intenzív ágyhoz négy-hat infúziós pumpa is tartozik, a gépekben naponta cserélni kell az úgynevezett hepafiltereket, négy-öt naponta a beteg légcsövében a tubust. S pontosan kell tudni észlelni azt a pillanatot, amikor a beteget le kell venni a gépről, mert különben már károsodik a tüdeje. Egy teremben egymás mellett különböző állapotú betegek vannak, valamennyinek egyedi kezelést kell majd biztosítani. Ráadásul sokféle lélegeztetési technikai létezik, egy ilyen osztályon ezek mindegyikét kell ismerni. Az is ismert, hogy a vírus nemcsak a tüdőt, de a szívet is támadja. A halálesetek többsége úgy következik be, hogy csökken a vér oxigéntartalma, az oxigénhiánytól a szívizom gyengül, nem tudja átpréselni a vért a tüdőn, a keringés összeomlik és a beteg emiatt meghal. Ennek a fázisait is pontosan kell látni, hogy legyen idő beavatkozni. Ha pedig egy gép fölszabadul, mert a beteg meghal, vagy meggyógyul, a következő rászoruló rátétele előtt fertőtleníteni kell, filtereket cserélni. Ez embert és háttértechnikát igényel, és minderre legalább három-négy órára van szükség, akkor is, ha összeszokott csapat dolgozik.