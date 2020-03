Ismét megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma Kínában

Sokhónapos megpróbáltatásokra kell felkészülni, miközben Afrikában és az Indiai félszigeten csak most kezdődik a baj – hangsúlyozta Bruce Aylward.

„A koronavírus olyan fertőzés, amely csupán egyszer fordul elő az ember életében”, ezért vegye mindenki a lehető legkomolyabban, még a fiatalok is! – mondta a Time cikke szerint a WHO főigazgató-helyettese, aki csaknem 30 éve van a szakmában, és végigcsinálta a poliot, az Ebolát és az összes többi világjárványt. Hogy ezúttal mi várható, arra helyszíni tapasztatai alapján Bruce Aylward úgy válaszolt, hogy Kínában 3 hónap kellett a kórokozó megfékezéséhez, Európában, Amerikában és a Közel-Keleten viszont csupán most kezdtek exponenciálisan kilőni a megbetegedési adatok. Szóval sokhónapos megpróbáltatásokra kell felkészülni, miközben Afrikában és az Indiai félszigeten csak most kezdődik a baj. Ezzel együtt azt gondolja, hogy a világ nagy része fél év múlva már túljut a legrosszabbon, bár akkor meg belecsúsznak az influenzaszezonba. Kérdés, hogy akkor nem indul-e be egy újabb Covid-19-hullám. De hogy mi lesz a kórokozó sorsa hosszabb távon, az attól függ, hogy a társadalmak tesztelnek-e minden egyes gyanús esetet, gyorsan elszigetelik-e e betegeket, mert akkor le lehet nyomni a számokat. Ha azonban csak a bezárkózást erőltetik, és nem járnak utána minden egyes esetnek, akkora az egy idő után óhatatlanul bekövetkező könnyítéssel újrakezdődhet minden. Egyszóval a jövőt a mi válaszunk szabja meg. Mint mondta, a baj jelenleg ott van, hogy a legtöbb ország elfecsérelte a védekezésre rendelkezésre álló időt, és hiába folyamodott nagy lezárásokhoz, azzal csupán lassítja a terjedést, de nem állítja meg. Időhöz szeretnének jutni. Gerillahadviselést folytatnak, de a koronavírus az olyan, hogy vissza fog térni. Nyugaton a kormányok azon lamentálnak, hogy tényleg meg tudnak-e vizsgálni minden egyes esetet, el tudják különíteni az összes fertőzöttet. A kérdés ezek után az, elegendő-e ez a módszer, hogy pár hónap alatt átvészeljék a járványt, ahogy az Kínában történt. Ugyanakkor ott is bármikor újra felütheti a fejét a kórokozó, ezért a kínai hatóságok készülnek. Ágyakat létesítenek, lélegezető gépeket vesznek. A kiúthoz országon belül konszenzusra kell jutni, mert különben nincs meg a tömegtámogatás az intézkedések végrehajtásához. A legfőbb azonban: tesztelni, tesztelni, tesztelni! És az ezredforduló táján születettek tévednek, ha azt hiszik, hogy ők megússzák. Az olaszoknál az intenzív osztályokon minden 10. páciens 20-40 év közötti. Fiatalok, egészségesek voltak, semmilyen más betegségben nem szenvednek. De nem tudjuk, hogy náluk miért fordul végzetesre a baj. Persze ettől még igaz, hogy főként a legidősebbek esetében rettenetesen nagy a kockázat. Senki sem él szigeten, és ha valaki megfertőződik, akkor másokat is veszélybe sodor. Hozzátette: nem mindenkinél kell megcsinálni a tesztet, de azoknál nagyon is, akik gyanúsak, hogy hordozzák a kórokozót. Utána hatékonyan el kell szigetelni azokat, akiknél kimutatták a betegséget. Végül pedig jön a karantén. De a vége mindenképpen az lesz, hogy felülkerekedik az emberiség. Csak nem tudni, mennyi ideig tart és milyen lépések árán, hogy a minimumra szorítsák le a veszélyt. Megtalálják majd a szükséges ellenszert is. Ám mindehhez széleskörű együttműködés és türelem kell a lakosság részéről.