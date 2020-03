"Ne viseljen maszkot, ha nem beteg!" – ajánlja a tisztifőorvos hivatalos közösségi oldalán

Még mindig nem tiszta, hogy a város vezetése ezt milyen felhatalmazás alapján rendeli el.

Juhász Béla, a Pest megyei Sződliget polgármestere a település közösségi oldalán jelentette be, hogy részleges kijárási tilalmat rendelt el a március 25. és április 2. közötti időszakra - vette észre az Index . A polgármester a Facebook-on azt írta, hogy a polgárok nagy többsége tudomásul vette a meghozott döntéseket és fegyelmezetten eleget is tesz az elvárásoknak, de azt látja, hogy sokan még mindig nem vesznek tudomást a veszélyhelyzetről, kockáztatva ezzel maguk és mások megfertőződését.

Ennek értelmében otthonmaradásra köteles:

Kivételt a napi élelmiszerek és gyógyszerek vásárlása, az egészségügyi és járványmegelőzési feladatok teljesítése, valamint a napi munkába járás jelent. Az indokolatlannak tűnő közterületi jelenlétet az önkormányzat ellenőrzi. Az otthonmaradási kötelezettség megszegőivel szemben az önkormányzati intézmények vezetői eljárhatnak, kezdeményezhetik az otthoni munkáról való visszahívást, a szociális szolgáltatások felfüggesztését, valamint a segélykérelmek elutasítását.



Vasárnap a hajdú-bihari Polgár vezetése jelentette be , hogy részleges kijárási tilalmat vezet be. Sződliget ennek mintájára vezeti be a rendelkezést. A polgári városvezető, Tóth József közleménye végén megjegyezte, hogy bár a törvény jelen helyzetben felhatalmazást ad a polgármesternek a döntések egyszemélyi meghozatalára, - hiszen „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja”- ő a döntést mégis a képviselő-testülettel egyeztetve, annak egyhangú támogatása mellett hozta meg. Amint arra a polgári rendelkezés kapcsán felhívtuk a figyelmet, kijárási tilalmat csak a kormány rendelhet el. A két polgármester által hivatkozott törvény 49. paragrafusa is rögzíti, „veszélyhelyzetben korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását”, kormányrendelet alapján. A kabinet azonban kedd délutánig nem hozott ilyen határozatot.