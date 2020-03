354,81 forinton az euró

Pontosította a kormány a víruspánik miatt 18-án kihirdetett hitelfizetési haladék szabályait és valamivel több mint 15 milliárdot átcsoportosítottak az Operatív Törzs számára.

A kormány 15,24 milliárd forintot csoportosít át a koronavírus-járvány elleni védekezésre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára - derül ki a hétfő este 10 után megjelent Magyar Közlönyből. A pénzt az Operatív Törzs költi el. Kiegészítik a hitelfizetési türelem 18-án kihirdetett szabályait is. Eszerint a moratórium hatályát nem érinti, ha az adós mégis az eredeti feltételek szerint törleszt. Ha a tartozó él a lehetőséggel, a teljesítést csak a felfüggesztés előtti feltételekkel írhatják jóvá. Az intézkedés vonatkozik a munkáltatói kölcsönre, a Nemzeti Eszközkezelő Program vételárrészleteire és bérleti díjára, a minimális törlesztőrészletre, illetve az adósságrendezési megállapodásban, egyezségben és ilyen bírósági végzésben megállapított tartozásra is. A Nemzeti Eszközkezelő a bérleti díj elmaradása miatt ez év végéig nem mond fel szerződést. Adósnak minősülnek a pénzügyi vállalkozások, befektetési alapok, az adósságrendezés alatt álló személyek és a helytállók is. A szerződést biztosító, a halasztással szintén módosuló mellékkötelezettségek alá tartoznak a garanciaszerződések és a garanciavállaló nyilatkozatok is. A tőketartozás nem növelhető a felfüggesztés alatt meg nem fizetett kamat összegével. A türelmi időszak alatt felhalmozódott kamatot annak lejártát követően évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A futamidő emiatt nőhet, a havi törlesztő nem. A kamatszabályok vonatkoznak a díjakra is. A babaváró hitel kezességvállalási díját az intézkedés alatt elengedik. A 18-a után kötött fogyasztói hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató - jelen állapot szerint - csak ez év végéig nem haladhatja meg a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat öt százalékkal megnövelt értékét. A moratórium miatt módosított szerződést nem kell újra közjegyzővel hitelesíttetni, arra az eredeti jóváhagyás érvényes.