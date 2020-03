Árokba csúszott egy nő autójával Somogyszilnél, majd amikor kiszállt, elütötte egy másik kocsi

Egy szatyrot és egy elektromos kerékpárt tudott ellopni, de még azt is vissza kellett adnia.

A Kunszentmiklósi Járási Ügyészség többrendbeli üzletszerűen elkövetett lopás miatt távmeghallgatás útján bíróság elé állította azt a férfit, aki Szabadszálláson egy este alatt öt idős ember házába is bement, hogy lopjon - derül ki az ügyészség közleményéből . A vád szerint a szabadszállási férfi 2020. február 29-én, késő este, első áldozata udvarára a kerítésen átmászva jutott be. Ott egy fém kerti székkel be akarta törni a ház ablakát, de a bent tartózkodó idős asszony tetten érte, ezért a tolvaj elmenekült és nem sikerült elvinnie semmit. Következő három áldozata házába – egyedül élő idős sértettekhez – szintén a kerítésen át, majd a nyitott ablakon bemászva jutott be.