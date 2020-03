Fenyegették a sofőrt a feldühödött utasok Veszprémben, mert nem tudtak jegyet venni a buszon

Egy hét alatt 6600 munkakereső és csaknem 150 vállalat csatlakozott ahhoz a társadalmi célú kezdeményezéshez, amely a munka nélkül maradt embereket és a kapacitáshiánnyal küzdő területeket igyekszik összekapcsolni.

A „B” terv nevű mozgalom azoknak a munka nélkül maradt, de dolgozni akaró embereknek szeretne segíteni, akik a járványhelyzet miatt veszítették el a napi megélhetésüket. A kezdeményezést a koronavírus első gazdasági hatásait érzékelve a saját környezetükben tapasztalt munkanélküliség enyhítésére indította el egy hazai rendezvényszervező ügynökség, de a mozgalom néhány nap alatt országos méretűvé nőtte ki magát.

A legtöbben a rendezvény, konferencia, vendéglátás, szórakoztatás és turisztikai szektorban maradtak munka nélkül, vannak viszont olyan iparágak, amelyekre éppen a jelenlegi körülmények között lett a szokásosnál is nagyobb szükség, ám a kapacitásaik végesek. Így – ha csak átmenetileg is, de – munkaerőhiányban szenvednek. Őket szeretné összekapcsolni, a munkaerő-túlkínálatot a hiánnyal küzdő területek felé terelni a kezdeményezés, amelynek lényege, hogy az álláskeresők és a munkaadók egy honlapon keresztül tudják leadni a jelentkezésüket.

A mozgalom március 17-én indult és egy hét alatt 6600 munkára jelentkező regisztrált a felületen, illetve 150 munkaadó cég eddig csaknem 4000 munkalehetőséggel jelentkezett be az oldalra, de, mint a közleményükből kiderül, a számuk folyamatosan nő.

„Természetesen fontos, hogy lehetőségeihez mérten mindenki maradjon otthon, azonban a létfenntartáshoz szükség van arra, hogy legalább az egyik családtag aktív kereső legyen. Sok esetben csak olyan állások jöhetnek szóba, amelyeket nem lehet otthonról elvégezni, mert az ország működése szempontjából azokat a feladatokat is el kell látni. Azoknak a nagyvállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek a jelentkezését várjuk, ahol azonnali munkaerőre van szükség” – mondta Sallai György, a Friends Club Hungary ügyvezetője, hozzátéve, hogy bíznak abban, hogy más gazdasági ágazatok mellett a turisztikai és szórakoztatóipar is pár hónapon belül új erőre kaphat, és a most átmenetileg pályát váltók is visszatérhetnek az eredeti tevékenységeikhez. Addig viszont tudják azt a hiányt pótolni, ami a vírus miatt a nélkülözhetetlen területeken keletkezett.

Technikai szolgáltatók is a kezdeményezés mellé álltak az elmúlt napokban. A belső kommunikációt támogató magyar startup, a Blue Colibri segít a jelentkezőkkel gyorsan és hatékonyan kapcsolatot tartani, így a szervezők friss tájékoztatást is tudnak nyújtani a lehetőségekről. A vendeglista.hu csapata a regisztrációs rendszerét ajánlotta fel a projekt számára.

Folyamatosan várják az új munkalehetőségeket

A cél az, hogy a következő napokban, hetekben még több vállalat eljuttassa a nyitott pozícióit a szervezőknek, akik bíznak abban, hogy a „B” terv segít átvészelni a munkájukat elvesztett emberek következő hónapjait.