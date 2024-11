Lázár János nem kér az önjelölt vagy frusztrált közlekedési szakértőkből

Hitelekből akarják frissíteni a vasúti járműflottát és kínai szerelvények is várhatók, hőségpénz pedig jövőre is lesz – erről is beszélt az építési és közlekedési miniszter a vasút és az érdekképviseletek vezetőinek.