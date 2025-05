Ismét civilek segítenek a Keletinél

Civil aktivisták segítik a menekültek jegyvásárlását a budapesti Keleti pályaudvaron a nyugat felé, vagyis Győrbe, Sopronba és Hegyeshalomba tartó vonatokra. A civilek a vágányok végére rögtönzött útmutatókat függesztettek ki, amelyen a vonatok indulásának időpontja mellett a célállomások és a határ közötti távolság is szerepel. Ugyanakkor rajzolt térképekkel is segítik a tájékozódást, sőt személyesen közreműködnek a jegyek megvásárlásában. A menekültek a szombati nap folyamán több vonatot is megtöltöttek, a valamivel este hét óra előtt, Szombathely felé induló szerelvényre is sokan szálltak fel.