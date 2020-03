A karnevál lehetett a járvány kiindulópontja New Orleansban

Az immár vesztegzár alatt álló Louisiana államban két hét alatt szökött fel nulláról ezerre a koronavírus-esetek száma, gyorsabban, mint bárhol a világon.

A hatalmas tömeget vonzó New Orleans-i karnevál, a Mardi Gras okozhatta a koronavírus robbanásszerű elterjedését Louisiana állam legnagyobb városában, ahol két hét alatt gyorsabban nőtt a betegek száma, mint bárhol a világon. A helyi belbiztonsági minisztérium egy szakembere szerint New Orleans a koronavírus-járvány gócpontjának számít Louisiana államban, ahol hivatalosan eddig 23050 megbetegedést és 83 halálesetet regisztráltak, ezek nagyjából felét New Orleansban (997 megbetegedést és 46 halálesetet). Az immár vesztegzár alatt álló Louisiana államban két hét alatt szökött fel nulláról ezerre a koronavírus-esetek száma, gyorsabban, mint bárhol a világon – mutatta ki a Louisianai Egyetem. New Orleansban március 9-én jelentették az első megbetegedést, és mindössze hét nap kellett ahhoz, hogy elérjék a százat, és további négy nap, hogy elérjék a 300-at a Data Center független elemzőközpont szerint. A helyi egészségügyi szervek szerint a New Orleans-i fertőzési ráta a legmagasabbak közé tartozik az Egyesült Államokban, csak néhány New York állambeli megye előzi meg. Egyes szakértők szerint „minden a karneváli szezonnal, a február 25-i híres Mardi Gras felvonulással és a résztvevők százezreivel kezdődött”.



„Az egy hónapig tartó farsangi szezont záró húshagyókeddi parádé volt a kiindulópontja a járványának. Már tudjuk, hogy a karneválra érkezett látogatók terjesztették el a vírust másutt, tehát bizonyítható, hogy a Mardi Gras idején már jelen volt a városban a kórokozó”

– mondta az MSNBC tévében Rebekah Gee, az állam volt egészségügyi illetékese. A világ minden tájáról érkezett emberek ott voltak a menetekben, az utcabálokon. Megosztották egymással a színes műanyag gyöngysorokat, a söröspoharakat, és nemcsak a gyöngyöket szórták szét, hanem a vírust is – mondta a szakember. A „diagnózissal” lényegében egyetért a belbiztonsági minisztérium jelenlegi illetékese, Collin Arnold is. A járvány megfékezésére John Bel Edwards kormányzó hétfőn megtiltotta az állam 4,6 millió lakójának, hogy alapos indok nélkül elhagyja otthonát. New Orleansban már múlt péntek óta korlátozzák a kijárást.