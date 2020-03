Amnesty: A kormánynak járvány idején sem lehet korlátlan hatalma

A civilek szerint ha a kormány ellenőrzés nélkül gyakorolhatja a hatalmat, a jogállam leépülése várhatóan felgyorsul.

Hétfőn szavaz az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatról, amely lehetővé tenné, hogy a kormány érdemi ellenőrzés nélkül határozatlan ideig rendeletekkel kormányozzon - hívta fel a figyelmet rá az Amnesty International Magyarország szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A civil jogvédők álláspontja szerint olyan erős garanciákra van szükség, amelyek biztosítják, hogy veszélyhelyzet idején is csak olyan intézkedések születnek, amelyek valóban szükségesek és arányosak. - A törvény nem adhat felhatalmazást az ellenőrzés nélküli kormányzásra sem a járvány idején, sem azután - tették hozzá. Az Amnesty úgy vélik, hogy az elmúlt tíz évben tanúi voltunk a jogállam folyamatos leépülésének Magyarországon, kezdve a független intézmények megszállásától egészen a kritikus hangok elleni hadjáratig. Meglátásuk szerint ha a kormány ellenőrzés nélkül gyakorolhatja a hatalmat, ez a folyamat várhatóan még jobban felgyorsul majd. Megjegyezték, hogy a törvényjavaslatban megfogalmazott, a rémhírterjesztés tényállását kiegészítő módosítás pedig alkalmas lehet a kormánynak nem tetsző újságok és újságírók elleni fellépésre, illetve dermesztő hatással lehet a már igencsak megtépázott magyar sajtószabadságra is. Emlékeztettek arra, hogy a törvényjavaslatot a hazai jogvédő civil szervezeteken és ellenzéki pártokon kívül az Európa Tanács, az Európai Parlament LIBE szakbizottsága, a Nemzetközi Sajtó Intézet, a Riporterek Határok Nélkül és az EBESZ is komoly kritikákkal illette . Az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért múlt héten közös állásfoglalást adott ki . Ebben azt írták, hogy biztosítani kell, hogy az államhatalom normálistól eltérő gyakorlása ne tegye lehetővé a kizárólagos hatalomgyakorlást.