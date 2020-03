A budapesti szállodák kivilágított ablakaikkal üzennek a világ nagyvárosainak

Közös kampányt indított a fővárosi önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Az üresen álló budapesti szállodák ablakaiban sötétedés után a 4U! üzenetet jelenítik meg.

A For You!, vagyis az Érted! Értetek! feliratot a szobák fényei adják ki. Budapest ezzel próbál szolidáris lenni a világ többi városával, ahol hasonló gondokat eredményez a koronavírus okozta válság. A kezdeményezők a kampánnyal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy ezt a válságot a városok és városlakók csak közösen, egymásra odafigyelve, toleránsan és empatikusan tudják átvészelni és leküzdeni. A fény és az egymásra fordított figyelem pedig reményt és kitartást ad sokaknak ebben a nehéz időszakban. A budapesti, csatlakozott szállodák ablakaiban a hétvégén 19:30 után meg is jelent a 4U! felirat. A fényüzenethez már csatlakozott – a többi között –, a Marriott, az Intercontinental, a Sofitel Budapest Chain Bridge, a Hilton Budapest, a Kempinski Corvinus, a Budapest Korona és a Budapest körszálló is.