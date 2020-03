Soha nem tűnt még ilyen magányosnak a pápa

Ferenc pápa pénteken nyilvánosan imádkozott a Szent Péter téren a járvány sújtotta világért. Ám most a megszokottal ellentétben a sajtó képviselőin kívül egy lélek sem volt a lezárt téren és hangulatra még az eleredő eső is ráerősített. A katolikus egyházfő szerint olyan ez a járvány, mint egy hatalmas vihar, amelynek a nyomában nemcsak a pusztulás jár, hanem mindig ott van a megtisztulás esélye is. Végül megáldotta a világot, amit hagyomány szerint csak karácsonykor és Húsvét idején tesz