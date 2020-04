Egyre nagyobb az elégedetlenség a kijárási tilalom miatt a Nyugat-Balkánon

Egy 13 éves fiú is belehalt a koronavírus-járványba Nagy-Britanniában, ezzel valószínűleg ő eddig a ragály legfiatalabb brit áldozata - adta hírül az AP amerikai hírügynökség kedden. A fiú London déli részén lakott, és múlt hét csütörtökön került a King's College Kórházba. Négy nap múlva végzett vele a kór. A brit egészségügyi hatóság részéről rendkívül tragikusnak mondták, hogy egészen fiatalok halálát is okozhatja a betegség. Belgiumban nála is fiatalabb, egy 12 éves kislány halt meg a vírus miatt -közölte még tegnap az Euronews. Érzelmileg nagyon nehéz ez a pillanat, mert egy gyerekről van szó, és nagyon feldúlta az orvosi és a tudományos közösséget is - mondta Emmanuel André, a belga nemzeti koronavírus krízisközpont szóvivője.