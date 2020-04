Tusk belengette a Fidesz kizárását

Donald Tusk szerint felül kell vizsgálni a Fidesz felfüggesztéséről szóló döntést. Orbán az EPP elnökét lejárató levelet küldött néhány tagpárt vezetőjének.

Donald Tusk, az Európai Néppárt (EPP) elnöke belengette a Fidesz kizárását a pártcsaládból. A lengyel politikus az EPP tagpártjaihoz intézett, és a Népszavához is eljuttatott közleményében úgy fogalmaz: “Önök közül sokan bírálták Orbánt korábbi döntései miatt, de nem értettek egyet azzal, hogy kizárjuk a politikai családunkból. Ma természetesen ennél sokkal fontosabb dolgaink vannak, elsőbbséget élvez a járvány legyőzése. De hamar eljön az idő, amikor az álláspontjukat ismét felül kell vizsgálniuk”. Tusk a közleményben kifejti álláspontját a válságkezelésről és a tagállamok által hozott rendkívüli intézkedésekről is, külön megemlítve Magyarországot, ahol sokak szerint aránytalan és nem megfelelő intézkedések születtek., a dán Konzervatív Párt elnöke és európai parlamenti delegációvezetője már hivatalosan kezdeményezte a felfüggesztett Fidesz kizárását az EPP-ből a párt elnökének és frakcióvezetőjének írott levélben. Több más tagpárt is fontolgatja, hogy hasonló lépést tesz, információink szerint köztük vannak a finn és a svéd kereszténydemokraták. Mint az Euronews brüsszeli tudósítója beszámolt róla, Orbán Viktor levelet írt az Európai Néppárt (EPP) néhány tagpártját irányító vezetőnek, amelyben keményen bírálja Donald Tusk pártelnököt. Tagállami forrásokból származó információink szerint a kormányfő levele március 27-én kelt, és mások mellett megkapta Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke is. Informátoraink szerint Orbán a levélben igyekszik lejáratni Tuskot, balosnak és liberálisnak nevezi, és többek között azzal vádolja, hogy megosztja a pártcsaládot. Előkerül az a korábbi vádja is, mely szerint a pártelnök a lengyel belpolitikai vitákat igyekszik európai szintre emelni az EPP-ben. Emlékezetes, hogy a magyar “bölcsek” februárban kelt memoranduma hasonló kritikát fogalmazott meg Donald Tuskkal szemben. Orbán Viktor levele szemlátomást az Európai Néppárt megosztására irányul. A Fidesz elnöke maga mögé szeretné állítani a pártcsalád vele és politikájával rokonszenvező tagjpártjait és vezetőit, és egy új tömörülést létrehozni velük. A magyar párttal valamilyen szinten rokonszenvező politikai erők közé számítják a bolgár, a francia, az olasz, a spanyol és a szlovén EPP-seket, bár erősen kétséges, hogy a nagy tagállamok kereszténydemokrata pártjai Orbán kedvéért szakítanának-e az Európai Néppárttal.