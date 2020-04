Koronavírus: nem jelentkezett a kormány az EU civileket mentő programjára

A BFK-vezér szerint csütörtökön is megismétlődött az egyes járatokon tapasztalt zsúfoltság.

Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kérésére Vitézy Dávid levélben fordult Varga Ivetthez, a BKK vezérigazgatójához a budapesti közösségi közlekedés járványhelyzethez igazítása érdekében. A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója egy hatpontos intézkedéscsomag bevezetését javasolja, miután meglátása szerint a szombati menetrendek bevezetése után tapasztalható zsúfoltság számos vonalon csütörtök reggel megismétlődött. Szerdán Fürjes Balázs és Vitézy Dávid is jelezte, hogy a nyári szombati menetrend bevezetése zsúfoltságot okozott a fővárosi közösségi közlekedés reggeli járatain. A BKK akkor arról tájékoztatta a Népszavát, hogy munkatársaik aznap reggel is számlálták az utasokat, és ahol kell csütörtöktől sűrítik a járatokat. Csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármester személyesen is ellenőrizte az utasforgalom alakulását azon járatok egy részén, ahonnan zsúfoltságot jelentettek. Közösségi oldalán azt írta, hogy a telítettség csillapodott, de még mindig nem elégedett , ezért arra utasította a BKK vezetését, hogy tovább sűrítse a járatokat. Vitézy Dávid csütörtök délután Facebook-oldalán osztotta meg az általa javasolt intézkedéseket.