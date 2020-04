Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban - a tisztifőorvos mellébeszélt

Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre kórházban, az érsebészeti osztály nem ügyel – derül ki a lapunk birtokába került iratból.

Járványügyi zárlat miatt kedd óta nem ügyel a fővárosi Szent Imre kórház érsebészete – olvasható az országos tisztifőorvos határozatában, amely lapunk birtokába került. Az irat szerint a kórház főigazgatója hétfő kora délután jelezte a Nemzeti Népegészségügyi Központnak azt: „A személyi feltételek nem teljesülése (orvosaink és az ápoló személyzet járványügyi megfigyelés alatt állnak) az érsebészeti ügyeletben való részvételét határozatlan ideig vállalni nem tudja.” A vezető egyúttal azt kérte a tisztifőorvostól, hogy jelöljön ki határozatlan ideig helyettesítő intézményt. Müller Cecília tisztifőorvos válaszában jelezte, hogy csak a járványügyi zárlat végéig kap a kórház mentességet az érsebészeti feladatok ellátása alól. Az irat nem csak azt igazolja, hogy karanténba kerültek az osztályon dolgozó orvosok, ápolók, hanem azt is: minderről a nyilvánosság előtt igyekezett hallgatni az operatív törzs, sőt, maga az országos tisztifőorvos is., hogy a kórház összeállított egy, a koronavírus kockázatát felmérő „csekklistát” az oda érkező betegek számára, amelyen nemcsak arra kell válaszolni, hogy járt-e fertőzött országban a páciens, hanem arra is, kezelték-e őt az intézmény sebészeti vagy érsebészeti osztályán. Amikor lapunk megkérdezte, hogy mi indokolja ezt a kérdést, a kórház azt közölte, hogy nem nyilatkozhat, és az operatív törzshöz irányította lapunkat. A törzs írásban nem válaszolt, de a szerdai online tájékoztatón feltették a kérdést az országos tisztifőorvosnak. Ő azonban nem adott egyértelmű választ, miért kell a betegeknek beszámolniuk arról, kezelték-e őket a két érintett osztály valamelyikén. Müller Cecília közölhette volna, hogy azért kérdezik ezt a „csekklistán”, mert az osztályon orvosok, ápolók esetében merült fel a fertőzés gyanúja, de nem ezt tette. Válaszát szó szerint idézzük: „Ez egy nagyon helyes megközelítés, hiszen minden (…) tényt, minden (…) kockázati tényezőt igyekszik felmérni az intézmény, (…) megelőző jelleggel ezek a kérdések nagyon is relevánsak, adekvátak, és jól teszik, hogy megkérdezik.” Körülményes és nem egyértelmű felelete azért is figyelemre méltó, mert a válaszadás időpontjában a tisztifőorvos már csaknem két napja tudta, hogy a Szent Imre kórház érsebészeti osztálya keddtől járványügyi zárlat nem ügyel. Mivel Müller Cecília a keddi tájékoztatón nem adott egyenes választ, újabb kérdéseket tettünk fel. Már azt is megkérdeztük, igaz-e, hogy orvosok, ápolók fertőződtek meg az új koronavírussal a sebészeti és az érsebészeti osztályon. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha ez igaz, akkor mi történt az érintett dolgozókkal, tesztelték-e az ott kezelt pácienseket, lett-e bármelyiküknek pozitív a tesztje. Ezekre a kérdésekre sem kaptunk választ. A közösségi portálon találtunk olyan nyilvánossá tett hatósági dokumentumot, amelyben az olvasható: az egyik érintett egészségügyi dolgozónak azért kell karanténba vonulnia, mert az előírt védőeszköz alkalmazása nélkül vett részt COVID-19-es beteg közvetlen ellátásában.