Maszk húzza föl az embert

Elárasztották az arcmaszkhirdetések az internetes felületeket. Mivel a kereslet miatt a termékből hiány van, az ára is az egekbe szökött, ami a kereskedelem tisztességét hígítja. A Versenyhivatal ellenőriz. A politika sem marad hallgatag: a kormányoldal és a pártsajtó a maszkhordás fontosságát látszik tompítani. Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sincs a helyzet magaslatán.

Kína fellélegzett, Vuhan lassan visszatér normális életéhez. Az erről szóló híradásokban szinte kivétel nélkül arcmaszkos embereket látni. Nagy riadalmat óvatos enyhülés követ? Aligha. A védekezés indokolt, hiszen egészen addig lehet tartani a koronavírus-pandémia újabb hullámaitól, amíg a világban tombol a járvány, és se megbetegedést hátráltató gyógymód, se megelőző vakcina nincs.

„Veszélyes” mondások

Megfelelő védelmet nyújt-e az arcmaszk – persze a higiénés szabályok betartásával? Átlagosan bizonytalan állampolgár erre a kérdésre minden oldalról hallott már érveket. Az első az operatív törzs ajánlása, amely a WHO-protokollokra szokott hivatkozni, különösen akkor, amikor ez a hazai álláspontot erősíti. A tesztelést sürgető „teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek”-felhívást kevésbé visszhangozta a törzs, azt a közlést már inkább, hogy a világszervezet „továbbra sem javasolja a maszk viselését azoknak, akik nem betegek, illetve nem gondoskodnak beteg emberekről”. A CNN nyomán a kormánypárti HírTv és a Demokrata is így tudósított, míg a Magyar Nemzet „Akár veszélyt is jelenthet a maszk viselése” címmel adott hírt ugyanerről. „Semmiféle konkrét bizonyíték nincs arra, hogy a maszkok viselése haszonnal járna a lakosság számára” – idézték Mike Ryan ügyvezető igazgatót, megemlítve a helytelen viselés kockázatát. Müller Cecília országos tiszti főorvos sem a maszkviselés feltétlen híve, ugyanazt mondja, amit a WHO-alkalmazott. De mi mást ­tehetne, hiszen balgaság volna életbe vágónak minősíteni a maszkhordást, amikor a patikákra általában öles ­betűkkel van kiírva: „Maszk nincs!”­

Józan ésszel kell…

Korábban még erősebb mondatot tartalmazott a hivatalos hazai tájékoztatás: csak a beteg ember viseljen maszkot, egészséges ne! Akkor a kérdés már csak az: miért mondták ezt, amikor a koronavírus akár két hétig is fertőzhet tünetmentesen? A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is ezt hangsúlyozza: „A maszk gátolja a vírus átadását tünetmentes fertőzötteknél is, ezzel hozzájárul a járvány terjedésének akadályozásához. Nemcsak magunkat, hanem egymást is védjük vele” – írja a szervezet. Mivel ez nagyon logikus, a kereslet is nagyon nagy a védekezés általában filléres eszközére, amely most a többszörösére drágult. A WHO emiatt azt is megemlítette, hogy a maszkokból és egyéb orvosi eszközökből globális hiány van, ezért a frontvonalban helytálló egészségügyiekhez kell eljuttatni azokat. Helyben vagyunk: a MOK, valamint orvosok, szakdolgozók jelzései alapján sincs elegendő védőfelszerelés (ez a helyzet a járvány hazai megjelenése utáni egy hónapban bizonyára javult). Az értő olvasó kihámozhatja a történtekből, a maszkhordás lényegében olyan vírusizolációs eszköz, mint a karantén vagy a kijárási korlátozás. Az, hogy a sikere viszonylagos, világos, de tekintsük a helyes használatot ugyanolyan alapkövetelménynek, mint az alapos kézmosást. (A könnyebb levegővétel miatt csak a szájat takaró anyagok látványa remélhetőleg egyre kevesebb lesz.) Nem véletlen, hogy idővel a környező országok közül több (Csehország, Szlovákia, Szlovénia) kötelezővé tette a köztéri viselést, és megszólalt ez ügyben Orbán Viktor is. A kormányfő szerint ez nálunk nem működne, mert a maszk nem beszerezhető. A hatóságok a készlet lakossági felvásárlásától is tartanak.

Szabad a maszkgazda

Vagyis: az internetes weboldalak közül szabad a maszkgazda.hu, ahogy a maszkkirály, a maszkbiznisz és a lehúzlakegymaszkkal.hu is. Ellenben az arcmaszk.hu, a maszkshop.hu, a maszkbolt.hu, a maszkvásár.hu, a maszknagyker.hu, a maszkwebshop.hu, a maszkvilág.hu foglalt, ezeken a címeken már működik vagy vélhe­tően működni fog értékesítés. Persze a domainnév-kereskedelem sem kizárt, a járvány első napjaiban jól mehettek a maszkkal összefüggő nevek. A maszk.hu is foglalt, a majd harminc éve alapított szegedi kulturális egyesület címe. A maszkok világa is foglalt, de itt farsangi jelmezeket találunk, amelyek legfeljebb kijárási korlátozás idején lehetnek hasznosak: egy-egy időshölgy-jelmez aranyat érhet délelőtt tízkor a piacon.

„A vírustól nem védhet meg semmi”, legalább egy reklámban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nemrég különféle vírusölő, vírusellenes, járványok idején javasolt, tüdőgyulladás ellen hatékony vagy egészségügyi dolgozók részére készült, különös hatékonyságra utaló jelzőkkel operáló weblapokra nézett rá. A termékek egyedülállóságát hangsúlyozó, „a világon elsőként” forgalmazott, „a leghatékonyabb megelőző lépés neked és szeretteidnek” megfogalmazások is figyelmet keltettek. A gyanús állítások valóságalapját vizsgálják. „Reklámozni lehet a fertőtlenítést, de csak ha nem megtévesztő. Olyat például tilos ígérni, hogy hasznos a koronavírussal szemben, esetleg megvéd tőle” – szögezi le a GVH. A hivatal az árakat is vizsgálja, például az olyan akciókat, amelyekben sosem létezett eredeti ár.