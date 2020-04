„A járvány sem indokolja az asztma kezelésének módosítását”

Ha egy nem megfelelően kezelt asztmás beteg megfertőződik, a koronavírus okozta tüdőgyulladás jelentősen rontja az esélyeit.

A jelenlegi járványhelyzet nem indokolja, hogy az asztmás betegek felfüggesszék vagy csökkentsék a kezelőorvos által korábban felírt gyógyszeradagot – mondta Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa.

Az asztmagyógyszerek megszüntetik a légutak gyulladását. Jól beállított kezeléssel; megfelelő adagolással a betegeknél tünetmentességet lehet elérni. „A szteroid-fóbia miatt sok beteg tart a készítmények esetleges mellékhatásaitól. Ezek egyike, hogy a szteroidok gyengíthetik az immunrendszer működését, pedig a vírusfertőzés megelőzéséhez és a betegség leküzdéséhez erős immunrendszerre van szükség. Az asztma ellen használt inhalációs szteroidok azonban helyileg hatnak, adagjuk a töredéke az injekcióban vagy tablettában kapott szteroidoknak, ezért nincsenek is olyan mellékhatásaik, mint a szájon át szedett készítményeknek. Az asztma kezelését tehát semmiképp nem szabad abbahagyni vagy a gyógyszereket csökkenteni a járvány idején” - hangsúlyozta a szakorvos.

A krónikus légúti betegek esetében fokozott óvatosságra van szükség, az asztma ugyanis a légutak krónikus gyulladását, hörgőszűkületet okoz. Az érintettek számára egy enyhébb tüdőgyulladás is komolyabb következményekkel járhat. A koronavírus fertőzés megelőzésének érdekében ezért nagyon fontos minden, a szakmai szervezetek által javasolt óvintézkedést betartani: rendszeres és alapos kézmosás, kerülni kell a tömeget és az arcunkat se érintsük meg lehetőség szerint. Emellett az is nagyon fontos, hogy a légutak gyulladását kontrolláljuk. „Az asztma krónikus gyulladásban tartja a légúti nyálkahártyát. Ha egy nem megfelelően kezelt asztmás beteg megfertőződik, akkor a fennálló gyulladáshoz adódik a vírus okozta tüdőgyulladás, ami így jelentősen rontja a beteg esélyeit.”

Légúti betegségek, a jelenlegi bizonytalan helyzettel járó stressz és a pollenszezon miatt is előfordulhat, hogy az asztmás betegeknek erősödnek a tüneteik, még akkor is, ha a szokott módon szedik a gyógyszereiket. Ilyen esetben a kezelőorvossal kell konzultálni, mert változtatásokra lehet szükség a tünetek súlyosbodása és az asztmás roham megelőzése érdekében. A beszívós (inhalálós) gyógyszer adagját is csak orvosi konzultáció alapján lehet megemelni.