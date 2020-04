Csak 91 ezren jelentkeztek felsőoktatási képzésre idén

Az elmúlt húsz évben egyszer sem volt olyan alacsony a felsőoktatásba bekerülni vágyók aránya, mint idén.

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 91 460-an nyújtottak be érvényes jelentkezést – közölte pénteken az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A legtöbben – 57 799-en – alapképzést jelöltek meg első helyen. Osztatlan képzésre 11 719-en, felsőoktatási szakképzésre 5 132-en, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül pedig mesterképzésre 16 810-en jelentkeztek első helyen. Az állami ösztöndíjas képzéseket 81 350-en jelölték meg elsőként, míg az önköltséges képzési formát 10 110-en vállalnák. Az ITM közleménye arra nem tér ki, hogy ez jelentős csökkenést jelent az elmúlt évek jelentkezési adataihoz képest. Tavaly több mint 112 ezren adták be jelentkezésüket, 2018-ban pedig 107,7 ezren. 2017-ben 105,8 ezer, 2016-ban 111,2 ezer volt a jelentkezői létszám, 2014-ben és 2015-ben pedig 105-106 ezren próbáltak meg bekerülni valamelyik egyetemre. Az elmúlt évek felvi.hu-n fellelhető statisztikáiból az is látszik: 2001-ig visszamenőleg egyszer sem volt olyan alacsony a jelentkezői létszám, mint idén. A minisztériumi tájékoztatóból annyi még kiderült, hogy az első helyes jelentkezők alapján a legnépszerűbb képzési területek idén a gazdaságtudományi (20 171 fő), a bölcsészettudományi (10 972 fő) és a műszaki (9 888 fő) szakirányok. Az első helyes jelentkezők közül a legtöbben változatlanul az Eötvös Loránd Tudományegyetemet választották, a képzeletbeli dobogóra két vidéki intézmény, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is felfért. „A kormány célja az, hogy a magyar fiatalok versenyképes tudásra tegyenek szert a felsőoktatásban, jobb egyetemeken tanulva értékesebb diplomát kapjanak, így sikeresebben állhassák meg helyüket az életben és a munkaerőpiacon” – írták. Hozzátették: a következő tanévtől hat egyetem alapítványi fenntartásba kerül , így véleményük szerint újabb területeken válik vonzóbbá, versenyképesebbé a felsőoktatás. Ezzel együtt augusztus 1-től a Kaposvári Egyetem egyesül a Szent István Egyetemmel, valamint a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karával és az Eszterházy Egyetem gyöngyösi Károly Róbert campusával. Az új egyetem javasolt neve: Szent István Egyetem (SZIE), mely 2021. január 1-től szintén egy állami vagyonkezelői alapítványi fenntartásba kerül., a Kaposvári Egyetem vezetése csak az országgyűlés honlapjáról, a törvényjavaslat benyújtásakor tudta meg, mi a végleges forgatókönyv a jövőjükkel kapcsolatban.