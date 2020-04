Újabb hat egyetem kerül alapítványi fenntartásba a Corvinus mintájára

Cél a versenyképesség növelése és a felsőoktatási intézmények nemzetközisítése.

Újabb hat egyetem működési és finanszírozási modellváltásáról döntött a kormány – közölte szerdán az MTI-vel Bódis József az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára. Az érintett felsőoktatási intézmények, amelyek alapítói és fenntartói joga 2020. július 1-től a közvetlen állami fenntartás helyett egy kifejezetten erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek, az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a kecskeméti Neumann János Egyetem, a Soproni Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem. Az államtitkár szerint az intézkedés elsődleges célja a versenyképesség növelése és a jelenleginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet megteremtése a felsőoktatás nemzetközisítése érdekében. Hozzátette: a most átalakuló intézmények nem szakadnak el az államtól, hanem azzal, mint a felsőoktatási szolgáltatásokat megrendelő szereplővel 15-20 éves keretszerződés és 3-5 éves finanszírozási szerződés keretében alakítják ki a kapcsolatukat. A modellváltás, azt viszont már korábban is tudni lehetett, hogy a kormány a fentebb említett egyetemek átalakítását is tervezi. A Népszava még, hogy a Széchenyi István Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntartóváltása is szóba került. Palkovics László innovációs miniszter pedig már tavaly potenciális jelöltként említette a kecskeméti Neumann János Egyetemet is. A Széchenyi István Egyetem rektora, Földesi Péter tavaly szeptemberben azt mondta, örömmel fogadná az átalakítást. Lapunkkal a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem korábban szintén azt közölte, örömmel vennék, ha számukra is felmerülnének alternatív működési formák. Az átalakítások azonban nem állnak meg a fenntartóváltásnál. Bódis József bejelentette azt is, hogy augusztus 1-től az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kara és a Pannon Egyetem Georgikon Kara a Szent István Egyetem szervezetébe olvad be. Ezt követően a teljes Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvad, ezzel párhuzamosan a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara az Óbudai Egyetem szervezetének részévé válik. A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara szintén augusztus elsejétől a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetéhez fog tartozni.