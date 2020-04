Operatív törzs: el tudtuk kerülni a betegség robbanásszerű terjedését

Rendkívül fontos a segítség, amit mindenki egyenként megtehet annak érdekében, hogy ne nehezedjen egyidőben extrém nagy terhelés az egészségügyre – mondta az országos tisztifőorvos.

A sajtótájékoztató kezdetén Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a szombat reggeli adatokat: mint mondta, az elmúlt napon 678 főre emelkedett a fertőzöttek száma. Hat ember elhunyt, valamennyien krónikus megbetegedésben szenvedtek. Eddig 58-an gyógyultak meg. A fertőzések növekedésével egyidejűleg nő a laboratóriumi vizsgálatok száma is. Ezek a WHO által ajánlott módszeren alapulnak, és minden esetben megismétlik, tehát a laborok által kiadott eredmények minősített háttere ily módon biztosított – jelentette ki. Felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt történt az első koronavírusos esetek regisztrálása Magyarországon: két iráni diákkal kezdődött a magyarországi megbetegedés-sorozat, ezt követően öltöttek járványos méreteket a vírusos megbetegedések. Az eddigi korlátozó intézkedéseket világ- és európai viszonylatban kitekintve úgy vélik, megfelelő időben megfelelő intézkedések történtek. Szerinte talán még mindig kicsit előbb is, mint ahogy a különböző országok bevezették a saját járványügyi intézkedéseiket, és ez csakis a lakosság együttműködésével történhetett meg. El tudtuk kerülni a betegség robbanásszerű terjedését – fogalmazott. Azt mondta, eddig jellemzően 60 körül volt azoknak a megbetegedéseknek, fertőzéseknek a száma, amelyek egyik napról a másikra történtek, mértékletesen növekszik a fertőződés. Azt üzente: rendkívül fontos a segítség, amit mindenki egyenként megtehet annak érdekében, hogy ezt a helyzetet fenntartsuk, ne nehezedjen egyidőben extrém nagy terhelés az egészségügyre. Most, hogy itt a jó idő, újabb áldozathozatalt követel mindnyájunktól, hogy keveset mozogjunk csoportosan a szabadban – tette házzá. Kifejtette, hogy a szociális intézményekben, köztük az idősotthonokban szigorították a bevezetett intézkedéseket, például teljes kijárási tilalmat vezettek be. Közölte: a fenntartók, például az önkormányzatok felelőssége is az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása. „Semmiféle lazítás, semmiféle engedetlenség nem megengedhető” – jelentette ki a tisztifőorvos.

Több mint 12 ezer hatósági házi karantén

Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője ezt követően arról beszélt: a belépő forgalomban nincs fennakadás, a kilépő forgalomban Románia irányába van várakozás, miután megváltozott a román szabályozás. Továbbra is folyamatosan végzik a beutazók ellenőrzését, és több mint 12 ezer esetben rendeltek el hatósági házi karantént. Kitért arra is: szombaton hat repülőgéppel, köztük a világ legnagyobb teherszállítójával érkeznek Magyarországra védőeszközök. A szállítmányok kirakodása, raktárba szállítása folyamatos, Kínából pedig egy további repülőgép, egy An-124-es típusú teherszállító is védőfelszereléseket hoz Magyarországra. Az operatív törzs pénteken mintegy 50 kórházba és a rendőrséghez juttatott védőeszközöket, utánpótlásukat folyamatosan szervezik – tette hozzá.

Rendkívüli felelősség terheli a működtetőt

Ezután az újságírói kérdések következtek. Azzal kapcsolatban, hogy egy budapesti idősotthonban több koronavírus-fertőzéses beteget is diagnosztizálta, Müller Cecília elmondta: a szigorított intézkedéseket határozattal kiadta a kerületi tisztifőorvos. Sajnos szobakarantént kellett elrendelni, hiszen az idősek épületen belüli mozgását is egy időre mérsékelni kell, csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el szobájukat. Megkezdődött a fertőtlenítő-nagytakarítás is az intézményben. A működtetőt rendkívüli felelősség terheli ezekben a napokban – tette hozzá. Lakatos Tibor közölte: a kijárási korlátozások elrendelése óta 1849 figyelmeztetéssel éltek különböző szabálytalanságok miatt. De ha szükséges, szigorúbban lépnek fel, ezt mutatja, hogy 224 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, de feljelentéseket is tettek. Nem jutott tudomásukra hiány sem az inzulinból, sem más készítményből – reagált egy másik kérdésre Müller Cecília.



A tömeges megbetegedések előtt állunk

Arra a kérdésre, hogy nagyságrendileg hány igazolt fertőzésre számítanak Magyarországon a következő hónapokban, a tisztifőorvos azt mondta, „ezekbe a számversenyekbe nem szeretnénk beleállni”, bár vannak különböző becslési módszerek, melyek jól megközelítik a valóságot. Véleménye szerint jelentősen fog még növekedni a megbetegedések száma, a tömeges megbetegedések előtt állunk. A magánkórházak által végzett tesztekkel kapcsolatban közölte: ezek egy része validált, egy része nem. Vizsgálni kell, hogy milyen módszerrel, a betegség mely időszakában készül a teszt, de számos, kétséges megbízhatóságú módszer is feltűnik. Ha egy teszt hatékonysága nem kellően bizonyított, ez eredményt feltétlenül meg kell erősíteni egy laboratóriumi vizsgálattal – hangsúlyozta.



Rémhírek

Vannak olyan hírek, melyek jelentősen megnehezítik a tevékenységüket – mondta Lakatos Tibor. Szerinte látható, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülhet bármely hatóság, gazdálkodó szervezet, ha rémhírek kapnak lábra. Ezért mindenkit arra kérnek, a közzétett híreket átgondoltan fogalmazza meg. Arról is beszélt: az önkormányzatok törvényi kötelezettségüknél fogva látják el az idősek ellátását, és a tapasztalatok alapján ez meg is történik. Arra a kérdésre, mire számíthatnak a szülés előtt álló nők, Müller Cecília azt mondta, nincs különbség az ellátásban, a járvány előtti időszakhoz képest, és ha koronavírussal igazoltan fertőzött kismama adna életet egy gyermeknek, ki van jelölve, hogy őt hol látják el.

Lefoglaltak 58 hotelt, kollégiumokat is igénybe vehetnek