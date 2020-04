Orbán reagált az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának bírálatára

Luca Visentini azért kritizálta a magyar kormányt, mert a válsághelyzetben magukra hagyja a munkavállalókat.

A magyar munkaalapú gazdaságra, a munkahelyek megvédésében szerzett magyar tapasztalatokra hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök abban a válaszlevélben, melyet az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkárának írt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.



Ahogyan arról mi is beszámoltunk Luca Visentini a magyar kormány eddigi válságkezelő lépéseiről írt lesújtó véleményt, beleértve a héten kormánypárti többséggel elfogadott „felhatalmazási törvényt” is. Az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára kifogásolja, hogy egyetlen új szabály megalkotása előtt sem egyeztettek a szociális partnerekkel, holott épp a mostani válsághelyzetben lenne a legnagyobb szükség minden ötlet, vélemény megismerésére. Ráadásul szerinte a magyar intézkedések – Európában egyedülálló módon – védelem nélkül hagyják a dolgozókat és egész ágazatokat is. Luca Visentini a magyar kormány eddigi válságkezelő lépéseiről írt lesújtó véleményt, beleértve a héten kormánypárti többséggel elfogadott „felhatalmazási törvényt” is. Az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára kifogásolja, hogy egyetlen új szabály megalkotása előtt sem egyeztettek a szociális partnerekkel, holott épp a mostani válsághelyzetben lenne a legnagyobb szükség minden ötlet, vélemény megismerésére. Ráadásul szerinte a magyar intézkedések – Európában egyedülálló módon – védelem nélkül hagyják a dolgozókat és egész ágazatokat is.

Ezért az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára felszólította Orbán Viktort és kormányát, hogy tárgyaljon a munkavállalók és munkaadók szervezeteivel, állami támogatási rendszert dolgozzon ki a munkavállalók védelmére, teremtsen egyensúlyt a dolgozók és a foglalkoztatók jogai közt.

Orbán Viktor válaszában azt írta: "ritka megtiszteltetés a magyar miniszterelnök számára, hogy levelet kaphat Öntől. A mostani koronavírus-járvány okozta gazdasági bajok indokolják az Ön különleges gesztusát. Örömmel látom, hogy nyomon követi a magyar kormány és a magyar nép koronavírus legyűrése érdekében folytatott erőfeszítéseit." A miniszterelnök bátorítónak nevezte, hogy ilyen nehéz helyzetben is számíthatnak a szakszervezetek figyelmére. Biztosította a főtitkárt, hogy "meggyőződésünk, szándékaink és céljaink most is egybeesnek" - futotta le az udvariassági köröket a kormányfő, majd rátért levelének igazi üzenetére. Orbán Viktor emlékeztette Luca Visentinit arra, hogy az elmúlt tíz évben Magyarországon - talán egyetlenként Európában - sikerült felépíteni egy munkaalapú gazdaságot. "Mint bizonyára Ön is tudja, ezzel térdre kényszerítettük a munkanélküliséget, amely a mi kormányzásunkat megelőző időszakban jóval meghaladta a tíz százalékot. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány, a mostani válságkezelő intézkedései során bátran támaszkodhat a 2009-es válság idején kialakított politikájának tapasztalataira" - folytatta. Leszögezte: a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése áll kormánya válságkezelő programjának középpontjában.

"Biztosíthatom Önt, annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít. Együttérzését, szolidaritását és bátorítását a magyar nép nevében köszönöm!" - zárta az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának írt levelét Orbán Viktor.

A miniszterelnök válaszlevelében arra nem reagált, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára azt is megüzente Orbánnak, hogy - mivel a magyar kormány a mostani magatartásával uniós irányelveket is sért -, az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament elnökeinek figyelmét is felhívja, mennyire aggályos, hogy a magyar munkavállalók ennyire sebezhetők.