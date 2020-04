A világjárvánnyal élnek vissza az adathalászok

A koronavírus járvány következtében elrendelt intézkedések miatt sokan kényszerülnek otthoni munkavégzésre, illetve távoktatásra. A statisztikák alapján a vírusok, kártékony kódok 38 százaléka álcázza magát Microsoft Office dokumentumnak, vagy használja fel formátumot a támadásokhoz, hiszen rengeteg iskola és munkahely ezen a platformon működik jelenleg. Emellett az okostelefonok, táblagépek elleni támadások is meredeken emelkednek, jelenleg 24 ezer rosszindulatú alkalmazást blokkolnak az áruházak naponta, miközben a Statista adatai szerint a mobil okoseszközök csupán fele használ valamilyen vírusvédelmi megoldást. Az AVTest nyilvántartása szerint mára az egyedi kártékony kódok száma már meghaladta a 1 milliárd 37 milliót. A tavalyi évben átlagosan több mint 350 ezer új ilyen programot észleltek naponta. A koronavírushoz kapcsolódó email-es támadások 667 százalékkal növekedtek az elmúlt időszakban, március 1–23. között 467 825 adathalász támadást regisztráltak, amelyből 9 116 kapcsolódott a koronavírushoz. Ez a szám februárban 1 188, januárban pedig mindössze 137 volt. Ebben az időszakban várhatóan emelkedik majd a feltört fiókok, ellopott jelszavak mennyisége is. A Have I Been Pwned nevű szolgáltatás adatbázisába 2019-ben óránként 19 ezer új ellopott fiók került bele, 2020 márciusára pedig összesen 9,5 milliárd kiszivárgott jelszó található ebben az adatbázisban. Április 15-ig ingyen igényelhetik a diákok és a tanárok az ESET Internet Security 3 hónapos szolgáltatását