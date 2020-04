A védekezésre hivatkozva lenullázza az önkormányzatokat a kormány

A teljes gépjárműadó elvonása és a parkolás ingyenessé tétele sok település költségvetését lenullázza.

az ingyenes közterületi parkolás elrendeléséről az egész országban. Előbbi összesen 34 milliárd forintos bevételkiesést jelent a településeknek, utóbbit még összeadni is lehetetlen, de a tiltakozó polgármesteri megszólalásokból az derül ki, nemcsak a belvárosi kerületek esnek el jelentős bevételtől, ha bárki ingyen használhatja a parkolóikat, hanem a vidéki nagyvárosok és üdülőhelyek is. Sorra hozza az önkormányzatok bevételeit csökkentő, a polgármesterek döntési jogköreit csorbító intézkedéseit a kormány, miközben nemcsak az idősek szociális ellátásának megszervezésében, hanem a védekezésben is fontos feladatokat rótt, vagy hagyott a településekre. Szombaton jelentette be a kancelláriaminiszter, hogy a létrehozandó járványvédelmi és gazdaságvédelmi alapba az önkormányzatoknak be kell fizetni a náluk befolyó gépjárműadónak azt a 40 százalékos részét is, ami eddig a legtöbb településen a helyi gazdálkodás szinte egyetlen mozgásterét biztosította, majd vasárnap jött az orbáni bejelentésaz egész országban. Előbbi összesen 34 milliárd forintos bevételkiesést jelent a településeknek, utóbbit még összeadni is lehetetlen, de a tiltakozó polgármesteri megszólalásokból az derül ki, nemcsak a belvárosi kerületek esnek el jelentős bevételtől, ha bárki ingyen használhatja a parkolóikat, hanem a vidéki nagyvárosok és üdülőhelyek is.

kénytelen volt kivenni a csomagból a kabinet, pártállástól függetlenül olyan elemi erővel tiltakozott ellene minden polgármester. A gépjárműadó 40 százalékának elvonása egyelőre csak egy bejelentés, nem kizárt, hogy ezt is csak tesztelik – vélekedett lapunk kérdésére Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének (JOSZ) elnöke, ám szerinte itt már legfeljebb a mértékről lehet vitázni. Egy olyan település esetében, mint Újlengyel, amelyik a helyi iparűzési adó elengedésével csábította magához cégek tucatjait, épp ezeknek a vállalkozásoknak a járműveik után befizetett adója jelentette az egyetlen komoly bevételt, ott tehát mostantól a hideg vizet is nehezen fizeti ki az önkormányzat – mutatott rá a döntés súlyára a szakember. Esztergomban azonban a több mint négymilliárdos éves iparűzési adóbevétel mellett kicsinek számít a gépjárműadó, mert a cégeknek nincs nagy járműflottája, vagyis van, hol nagyon rosszul járnak a lépéssel, van, ahol kevésbé – folytatta. Mivel a gépjárműadó helyben maradó 40 százaléka mellett a vállalkozásokra kivetett iparűzési adó, a szintén főként erre a körre érvényes ingatlan és telekadó, az idegenforgalmi adó, továbbá a saját ingatlanok vagy terület bérbeadása és a parkolás hozhat bevételt az önkormányzatoknak, könnyű belátni, hogy ha ezek közül két nagy tétel kiesik, az gyakorlatilag minden települést a működésképtelenség szélére sodorhat. A hétvégén a kormánypárti városvezetők csendben maradtak, amit az ellenzék úgy értékelt, hogy nekik juthat a Gulyás Gergely által megígért kompenzációból. Ugyanakkor többen arra is figyelmeztettek, lehet, hogy még nincs vége az önkormányzati megszorításoknak, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is összeállított egy javaslatcsomagot a válság kezelésére, amiben felvetette a helyi iparűzési adó elengedésének ötletét. A hét elején az is kiderül, mit lép az ötletre a kormány. Az önkormányzatok ellehetetlenítésére a múlt héten történt egy harmadik próbálkozás is, de a kedd éjszaka egy salátatörvénybe bújtatva parlament elé vitt ötletet, hogy a polgármesterek döntéseit ötnapos határidővel a megyei védelmi bizottságok előzetesen engedélyezzék, szerda délutána kabinet, pártállástól függetlenül olyan elemi erővel tiltakozott ellene minden polgármester. A gépjárműadó 40 százalékának elvonása egyelőre csak egy bejelentés, nem kizárt, hogy ezt is csak tesztelik – vélekedett lapunk kérdésére Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének (JOSZ) elnöke, ám szerinte itt már legfeljebb a mértékről lehet vitázni. Egy olyan település esetében, mint Újlengyel, amelyik a helyi iparűzési adó elengedésével csábította magához cégek tucatjait, épp ezeknek a vállalkozásoknak a járműveik után befizetett adója jelentette az egyetlen komoly bevételt, ott tehát mostantól a hideg vizet is nehezen fizeti ki az önkormányzat – mutatott rá a döntés súlyára a szakember. Esztergomban azonban a több mint négymilliárdos éves iparűzési adóbevétel mellett kicsinek számít a gépjárműadó, mert a cégeknek nincs nagy járműflottája, vagyis van, hol nagyon rosszul járnak a lépéssel, van, ahol kevésbé – folytatta. Mivel a gépjárműadó helyben maradó 40 százaléka mellett a vállalkozásokra kivetett iparűzési adó, a szintén főként erre a körre érvényes ingatlan és telekadó, az idegenforgalmi adó, továbbá a saját ingatlanok vagy terület bérbeadása és a parkolás hozhat bevételt az önkormányzatoknak, könnyű belátni, hogy ha ezek közül két nagy tétel kiesik, az gyakorlatilag minden települést a működésképtelenség szélére sodorhat. A hétvégén a kormánypárti városvezetők csendben maradtak, amit az ellenzék úgy értékelt, hogy nekik juthat a Gulyás Gergely által megígért kompenzációból. Ugyanakkor többen arra is figyelmeztettek, lehet, hogy még nincs vége az önkormányzati megszorításoknak, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is összeállított egy javaslatcsomagot a válság kezelésére, amiben felvetette a helyi iparűzési adó elengedésének ötletét. A hét elején az is kiderül, mit lép az ötletre a kormány.

Bosszú

tiltakoztak az adóelvonás ellen és arra figyelmeztették a kormányt, hogy a döntés vesztese a lakosság lesz, hiszen nem marad pénzük a szociális támogatásokra, a védekezésre, a hajléktalanok ellátására. Az önkormányzatokat súlyosan érintő elvonások ellen tiltakoztak az ellenzéki pártok is. Gyurcsány Ferenc egyenesen úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy Orbán „egy kicsinyes gazember”, aki most bosszút áll azokon a településeken, ahol az ellenzék nyert. A főváros 14 ellenzéki kerületének vezetői szombaton közös nyilatkozatbanaz adóelvonás ellen és arra figyelmeztették a kormányt, hogy a döntés vesztese a lakosság lesz, hiszen nem marad pénzük a szociális támogatásokra, a védekezésre, a hajléktalanok ellátására. Az önkormányzatokat súlyosan érintő elvonások ellen tiltakoztak az ellenzéki pártok is. Gyurcsány Ferenc egyenesen úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy Orbán „egy kicsinyes gazember”, aki most bosszút áll azokon a településeken, ahol az ellenzék nyert.