Biden is ringbe szállhat a Fehér Házért

Iowába készül a héten Joe Biden. Az amerikai alelnök Des Moines-ban, a Drake Egyetemen beszél majd Barack Obama gazdasági programjáról, s fórumot is tart a helyi közösségi főiskolán. A múlt hétvégén pedig a a világpolitika nagyszínpadán szerepelt, Brüsszelben tárgyalt, majd a müncheni biztonságpolitikai fórumon sürgette az orosz katonai erők kivonását Kelet-Ukrajnából. Úgy tűnik tehát, igaza lehet az ausztrál médiamágnásnak, Ruppert Murdochnak, aki a minap azt jósolta: Obama alelnöke komolyan fontolgatja, hogy beszáll a 2016-os elnökválasztási kampányba.