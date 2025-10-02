A Tisza Párt gazdaságpolitikusa szerint nem csak az a baj, hogy a magyar állam minden évben jelentősen többet költ a bevételeinél, hanem az is, hogy a kiszámíthatatlan és hiteltelen gazdaságpolitikát a piac egyre magasabb kamatfelárral bünteti.
A gazdaság részleges felszabadítására készül az osztrák kormány, amelynek vasárnap tízezer fős meg nem engedett tüntetéssel kellett szembenéznie.
A bejelentés előtt 362 forinton állt az euró, egy óra előtt már 366 forintot kértek érte.
A miniszterelnök szerint egy nagyívű, tíz éves gazdasági programot indítottak 2010-ben, amely révén mára külső segítség nélkül, önmagunkban is erőssé váltunk. A gondolat szép, a képet csak az csúfítja el, hogy még ma is szükségünk van lélegeztető gépre, amit uniós forrásnak hívnak.
Iowába készül a héten Joe Biden. Az amerikai alelnök Des Moines-ban, a Drake Egyetemen beszél majd Barack Obama gazdasági programjáról, s fórumot is tart a helyi közösségi főiskolán. A múlt hétvégén pedig a a világpolitika nagyszínpadán szerepelt, Brüsszelben tárgyalt, majd a müncheni biztonságpolitikai fórumon sürgette az orosz katonai erők kivonását Kelet-Ukrajnából. Úgy tűnik tehát, igaza lehet az ausztrál médiamágnásnak, Ruppert Murdochnak, aki a minap azt jósolta: Obama alelnöke komolyan fontolgatja, hogy beszáll a 2016-os elnökválasztási kampányba.