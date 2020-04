Nem csak dumálnak

„Én rögtön mindenen nevetek, hogy ne legyek kénytelen sírni” – mondja Figaro Beaumarchais vígjátékában, A sevillai borbélyban, ami amellett, hogy útmutatást kínál arra, miként lehet a közállapotokat, a személyes kudarcokat túlélni, a humoristák titkos jelszava is. Miután évekkel ezelőtt a TV2 Tények című hírműsora a legalantasabb lejáratóriportokkal erősített rá a kormánypropagandára, a Duma Aktuál csapata elindította a Tények helyett vélemények, valamint a csupa jó hír híradója, a Jó Dolgok című műsorát – végül is a parodizált kreálmány éppoly nevetséges, mint amilyen felháborító is. Kovács András Péter (KAP) és Litkai Gergely összeszokott műsorvezető párossá vált, nem is lassultak be az évek alatt: két nappal Orbán Viktor március 13-i bejelentése után már jelentkeztek is home office híradójukkal, a Karantényekkel, ami a YouTube-on és a Duma TV-n is látható. Már túl vannak a nyolcadik adáson. A Karantények négy-nyolcperces „híradója” – időnként Hadházi László és Ceglédi Zoltán bejelentkezésével – ízléssel és jó érzékkel nevetteti ki velünk saját kínlódásainkat, a bezártságot, ezt az egész újfajta valóságot, ami körbevesz – az online távoktatástól kezdve az iskolatévéig, vagy az operatív törzs tájékoztatójáig. Utóbbi esetében Litkai Gergely személyesíti meg a főtisztiorvost és az ORFK szóvivőjét is. KAP mindeközben megírta az ország első karanténslágerét, gyermeki énje, azaz Peti is elszabadult. A bohócdoktorok esetében sokszor olvashattuk, hogy a nevetés immunerősítő, stresszoldó, ám a Karantényeket nem (csupán) emiatt érdemes nézni: tényleg nagyon szellemes.

Kovács András Péter és Litkai Gergely Fotó: Dumaszínház - Karantények