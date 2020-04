Megjelent Orbán költségvetési rendelete, az orvosi béremelést is járványügyi intézkedésnek tekinti

Továbbra sem tudni, hogy a kormány mit akar kezdeni gazdaságmentés címszó alatt és arról is hallgatnak, hogy milyen kiadásokat hagynók el a 2020-as büdzséből.

Éjjel megjelent a Magyra Közlönyben a kormány 2020-as költségvetést „módosító” költségvetési rendelete, ám továbbra sem derül ki belőle, hogy a kabinet milyen gazdasági prognózissal számol 2020-ra. A rendeletből az derül ki, hogy a kormány létrehozott egy járvány elleni védekezési alapot, ide került az Országvédelmi Alap 378 milliárdja, de még az orvosi béremelésre félretett 81 milliárd forint is, vagyis a kormány nagyvonalúan a már eltervezett béremelést is járványügyi kiadásnak akarja feltüntetni. Ebbe az alapba kerül a pártoktól elvonandó támogatás és a az önkormányzatoktól elvenni tervezett gépjárműadó is. Ebből a pénzből fizetik ki a tervezett béremelést és az ígért 500 ezer forintos bruttó egyszeri keresetkiegészítést az egészségügyi dolgozóknak a fennmaradó 380 milliárd mehet a valódi járványellenes intézkedésekre – bár egyes kormányzati közlések szerint épp ekkora értékben költöttek a „keleti portyázók” eszközbeszerzésekre – vagyis könnyen lehet, hogy az alap már induláskor tök üres. A gazdaságvédelmi alapba papíron 1345 milliárdot tett a kormány, ebből 423 milliárdot a foglalkoztatási alapból vett ki, azt a pénzt amit a munkanélkülieknek, közmunkára kellene kifizetni. További 922 milliárdot költségvetésből gereblyéztek össze – ám nem derül ki, hogy milyen kiadásokból, ami meglehetősen sajátos módja az átlátható költségvetési gazdálkodásnak. Kiadásokról annyit árul el a rendelet, hogy 423 milliárd megy foglalkoztatási alap kiadásaira, így a valódi gazdaságvédelmi kiadásokra minisztériumoktól összeesdett 922 milliárd forint szolgál, ám hogy mire és mennyit karnak elkölteni nem lehet tudni. Ez a 922 milliárd meglehetően távol van az ígért 9000-10000 milliárd forinttól, de ma délelőtt Palkovics László innováció miniszter sajtótájékoztató helyett online szózatot tart az állami tévében – ebből talán kiderül egy-két részlet. (Kiderült, a lényegetolvashatja.) Délután a jegybank tart online szózatot a maga programjából, a válság kitörése óta először maga Matolcsy György MNB-elnök is előkerül, igaz kérdezni egyelőre tőle sem lehet, annak ellenére, hogy ez korábban nem volt gond az MNB online tájékoztatóján – igaz akkor Matolcsy a háttérben maradt. A kormányrendelet létrehozott az alapot EU-ból érkező járványügyi támogatásokra, amiben egyelőre nulla forint van.