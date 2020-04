Szakszerűtlenül kötötte be a vízmelegítőt egy apa, lánya életveszélyesen megsérült

A bíróság a letartóztatás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

A Budai Központi Kerületi Bíróság keddi ülésén egy hónapra – 2020. május 7-ig – elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, akit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítanak. A bíróság a letartóztatás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki - írja közleményében a Fővárosi Törvényszék. A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2020. április 4-én megölte egyéves gyermekét a XVIII. kerületi otthonukban. A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény bizonyítottsága esetén tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, amely 10-től 20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyére hivatkozva indítványozta a nő letartóztatását. A végzés szerint a gyanúsított személyi körülményei – anyagi és tárgyi vonatkozásban – kedvezőek, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján a viselkedése kiszámíthatatlan, jelleme gyenge és labilis. E személyi tényezőt a bíróság az objektív körülményekből fakadó veszélyekkel – úgy, mint a terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya, jellege és a büntetési tételkeret – együttesen olyan fokúnak értékelte, amely a terhelt vonatkozásában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét - írták. A kényszerintézkedés nemének megválasztásakor a bíróság nagy súllyal értékelte a gyanúsított terhére rótt cselekményt, annak elkövetési módját, jellegét, a sértett személyét. A gyanúsított kiszámíthatatlan viselkedéséből, az elmondásából is valószínűsíthető súlyos pszichés problémáiból eredő fokozott társadalomra veszélyessége miatt a bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűnügyi felügyelet nem tudná biztosítani a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat, azok esetében kizárólag a letartóztatással elérhetők. A végzés végleges - zárul a közlés.