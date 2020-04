Fél hónapos kényszerszabadságra küldik a közalkalmazottakat Romániában

A brit miniszterelnök a legfrissebb hírek szerint már felült, éber és kommunikál, de még mindig az intenzív osztályon kezelik. Az is kiderült, hogy még kormányának tagjai sem tudtak az egészségének drámai romlásáról.

Kulcsfontosságú lehet a következő két hét a brit kormányfő személyes és a brit gazdaság szempontjából is. Boris Johnson vasárnap este óta a St. Thomas kórházban, hétfő este óta annak intenzív osztályán fekszik. A légzőszervi betegségekre külön is szakosodott egyetemi klinikától érkező szerdai hírek szerint az 55 éves politikus állapota továbbra is „kielégítő”, jól reagál a kezelésre, oxigént kap, de légzésének támogatásához nem igényel mechanikai segítséget. Johnson jelenleg nem dolgozik. Habár a hivatalos közlemények bizakodó hangot ütnek is meg, a konzervatív The Times szerdai számában kendőzetlen elemzésben tárta fel, hogy Boris Johnson felépülését nem szabad készpénznek venni, mert az intenzív osztályról kivezető két útnak, a halálnak és a hazaengedésnek egyformák az esélyei. Johnson kezelőorvosai állítólag úgynevezett "citokin vihar" kialakulásától tartanak, amikor a túlreagáló immunsejtek mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül, beleértve az egészséges szöveteket és ahelyett, hogy segítenének, a tüdőbe még több vizenyőt és szennyeződést juttatnak el. A lap szerint az első tünetek jelentkezésétől számítva legalább 18 napra van szükség, amíg a beteg elhagyhatja a kórházat, ami Johnson esetében a húsvétot követő hétvégét jelentené. A kevésbé szerencsés páciensek átlagosan négy nappal később vesztik el a harcot a kórral szemben. Mára az is egyértelművé vált, hogy még a kormány tagjai sem tudták, milyen gyorsan és milyen mértékben rosszabbodott a miniszterelnök állapota. A sajtónak egy miniszter névtelenül elmondta, hogy egyhetes karanténja idején senki nem nézett rá a kormányfőre, hiszen terhes menyasszonya, a 32 éves Carrie Symonds dél-londoni otthonukban szigetelte el magát. Johnson betegsége idején is el akarta látni kormányfői teendőit, és csak akkor vallotta be, mennyire beteg, amikor már súlyos légzési nehézségekkel küzdött. Boris Johnson a legjobb esetben is hetekre, de akár hónapokra is kidőlhet, így sürgőssé vált a helyettesítésével megbízott Dominic Raab hatáskörének tisztázása. A 46 éves külügyminiszter viszonylag kevés kormányzati tapasztalattal, még kevesebb karizmával bír, és zárkózott természete folytán csekély a támogatottsága a kormányon belül. Az Egyesült Királyság íratlan alkotmányának köszönhetően a miniszterelnök helyettesítésének rendje tisztázatlan. Hacsak a kormányfő elhúzódó betegsége miatt nem kerül sor ügyvezető kinevezésére, Raab „első lesz az egyenlők között”, akinek konszenzust kell keresnie a kabinetben, mert nem bírálhatja felül kollégái többségi álláspontját. A Michael Gove miniszterelnöki hivatalvezető által megfogalmazott hivatalos irányelv szerint mindenesetre "mindenki együttműködik a miniszterelnök által célul kitűzött terv megvalósításában, hogy a kormány minden eszközét bevethessük a láthatatlan ellenséggel szembeni harcban".

Bár a brit kormány döntéseit befolyásoló tudományos szakemberek szerint „lehetséges, hogy az új megbetegedések száma jó irányban mozog”, a kijárási szigorítások sorsáról várható húsvéthétfői bejelentés nem fog hozni változást. Az országos karantént akár egy teljes hónappal, május közepéig is meghosszabbíthatják.