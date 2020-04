Szerbia és Montenegró szigorított a kijárási tilalmon, Csehországban újabb boltok nyitottak ki

Ankara több ezer védőruhát, több százezer védőmaszkot és gumikesztyűt, valamit kétezer tesztet ajándékozott Szarajevónak.

A nyugat-balkáni országok főként szigorító intézkedésekkel igyekeznek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal. Szerbia szigorított a kijárási tilalmon, és a hétköznaponkénti 17 és 5 óra közötti kijárási tilalom mellett teljes hétvégi kijárási tilalmat vezetett be. A korábbi intézkedés szerint szombat 13 és hétfő 5 óra között volt tilos utcára lépni, a legutóbbi döntés értelmében viszont a hétfő hajnali 5-ig tartó kijárási tilalom már pénteken 17 órakor megkezdődik. Az utóbbi 24 órában Szerbiában 219-cel, 2447-ről 2666-ra nőtt az igazolt fertőzöttek, valamint 61-ről 65-re a betegség halálos áldozatainak száma. A szerbiai járványügyi szakemberek szerint körülbelül 10 nap múlva tetőzhet a fertőzöttek száma az országban, utána az új fertőzések számának folyamatos csökkenésére lehet számítani. „Már látszik a fény az alagút végén” – hangzott el az epidemiológusok szerdai sajtótájékoztatóján. Aleksandar Vucic szerb elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy legidősebb fia is megfertőződött, kórházba szállították. A belgrádi média jelentései szerint a 22 éves Danilo önkéntesként segített a teljes kijárási tilalomra kötelezett időseknek, és munka közben kaphatta el a fertőzést. Bosznia-Hercegovina szerdán védőfelszerelés-szállítmányt kapott Törökországtól. Ankara több ezer védőruhát, több százezer védőmaszkot és gumikesztyűt, valamit kétezer tesztet ajándékozott Szarajevónak. Korábban az Európai Unióból és az Egyesült Államokból is nagy értékű segítség érkezett a nyugat-balkáni országba. Az utóbbi 24 órában Bosznia-Hercegovinában 764-ről 806-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és 34-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. Koszovót továbbra is inkább a belpolitika, mint a járvány foglalkoztatja. A távozó kormány feltételezhetően a járvány lecsengéséig hivatalban marad, új intézkedéseket azonban egyelőre nem kíván foganatosítani. Koszovóban szerdáról csütörtökre 184-ről 224-re nőtt a regisztrált fertőzöttek, és 3-ról 6-ra a halottak száma. Montenegróban egy nap alatt hét új esetet regisztráltak, így az igazolt fertőzöttek száma 248. A kormány legújabb intézkedései szerint a köztereken nem lehet gyülekezni, csoportosan vagy párosan sétálni, ez alól a 12 év alatti gyerekek és szüleik, valamint a különleges figyelmet igénylők és segítőik jelentenek kivételt. A kijárási tilalmat is szigorították, hétköznaponként továbbra is 19 és reggel 5 óra között, szombaton 13 és 5 óra között, vasárnap viszont 11 és hétfő reggel 5 óra között tilos az utcára lépnie az embereknek. Észak-Macedóniában csütörtökre 599-ről 617-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Szkopje egyelőre nem tervez újabb intézkedéseket, a kormány arra kért mindenkit, hogy tartsa be a kijárási tilalmat, és a fiatalok ne érintkezzenek az idősekkel.

Szigorúbb higiéniai feltételek az üzletekben

Csehországban csütörtökön tovább bővült a nyitva tartó üzletek száma, ugyanakkor szigorodtak az üzletek működtetésének higiéniai feltételei. Minden nyitva tartó üzlet kötelező biztosítani alkalmazottainak és a vevőknek is a szükséges fertőtlenítőszereket, az élelmiszerboltokban csak egyszeri használatú kesztyűvel lehet vásárolni, az alkalmazottak pedig az összes boltban kötelesek kesztyűt használni, amikor kiszolgálják a vevőt. A boltok vezetőinek biztosítaniuk kell azt is, hogy a vevők korlátolt számban lépjenek be az üzlethelységekbe, és vásárláskor ne torlódjanak fel. Csehországban március 12-én zárták be az üzleteket és a vendéglőket. Kivételt csak az élelmiszerboltok, drogériák, trafikok, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő állomások és néhány más kiemelt fontosságú üzlet kapott. Később kinyithattak egyebek között a virágüzletek, a háztartási kellékeket és cikkeket, valamint a textilt árusító üzletek is. Csütörtöktől kezdve megnyíltak főleg a sporttal és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos boltok és szolgáltatások, a hobbimarketek, a vaskereskedések, illetve az építkezési kellékeket árusító üzletek. További üzletek, szolgáltatások megnyitását a kormány a járványhelyzet alakulásától függően a húsvét utáni időszakra tervezi. Csehországban csütörtökön reggel 5312 koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván, ami 279-cel több mint szerdán. A szerdai növekedés mérsékelten meghaladja a múlt heti 253-as átlagot. A Covid-19 betegségben eddig 104 személy halt meg, míg a gyógyultak száma 243-ra emelkedett. A halálesetek száma kedden tizenhárommal, a gyógyultaké pedig 62-vel emelkedett. Az egészségügyi tárca honlapján megjelent kimutatás szerint eddig összesen 106 845 tesztet végeztek, ami nyolcezerrel több a szerdainál. Csehországban sikerült megakadályozni a koronavírus-járvány ellenőrizetlen terjedését, ezért az ország megkezdheti a felkészülést a normális élethez való visszatérésre - jelentette ki Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján Prágában.