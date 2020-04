Miskolc jegyzője eladja szolgálati autóját, a vevőt meghívja vacsorázni

Most akkor fegyelmezetlenek a fővárosiak, vagy nem? Az autós forgalom mindenesetre alig nőtt.

A koronavírus-járvány kitörése óta vegzálták Karácsony Gergelyt, hogy tegye ingyenessé a parkolást. A főpolgármester viszont attól tartott, hogy ez káoszhoz vezetne. A háttérben persze az is ott volt, hogy a kerületi polgármesterek nem akartak elesni a parkolási bevételektől, lévén az adókból már nem sokra számíthatnak az idén. A közösségi közlekedés átgondolatlan menetrend-váltása azután jól használható kommunikációs fegyvert adott a kormány kezébe: számos járaton ugyanis valóban zsúfoltság alakult ki. Ezt Karácsony Gergely is elismerte, elnézést kért és azonnal utasította a BKK-t a korábbi, sűrűbb szünidei menetrend visszaállítására. Ez azonban kevésnek bizonyult a fővárosi Fidesz elhallgattatásához, és Orbán Viktor kormányfő a járványügyi védekezések sűrűjébenaz ingyenes parkolásról szóló kormányrendeletet. Az aktust annyira fontosnak tartotta, hogy még videó is készült róla. A hivatalos indoklás szerint „a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása”, és „mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját.” A kormányfőt nem zavarta ebben az sem, hogy a kerületek ellenzéki polgármesterei mellett két fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter (V. kerület) és Pokorni Zoltán (XII. kerület) is sérelmezte a dolgot. Azt írták az Indexnek, hogy „az ingyenes parkolás sértené a helyben élők érdekeit, és megnövelné a forgalmat a kerületekben”. A fővárosi közösségi közlekedés zsúfoltságát – Vitézy Dávid Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezetőjével karöltve – először szóvá tevő Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár rögtön beszállt az ingyenes parkolás mellett érvelő kormányzati kommunikációba. Több twitter üzenetet is közzétett azóta ebben a tárgyban. Először a waze adatai alapján írta, hogy az autósforgalom az első ingyenes napon „alig egy hajszállal több, mint egy hete”. Az operatív törzsviszont Kiss Róbert alezredes és Müller Cecília országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy sajnos sok lett az autó Budapesten. Mindketten hangsúlyozták: a könnyítés nem engedély arra, hogy mindenki cél nélkül üljön kocsiba. Karácsony Gergely főpolgármester erre reagálva egy Facebook bejegyzésben„hamar kiderült, hogy az olcsó népszerűség néha sokba kerül”. Majd hozzátette, hogy a közúti közlekedés forgalmi adatai alapján a miniszterelnök bejelentésének másnapján a közösségi közlekedés kihasználtsága nem csökkent, viszont az elmúlt hetekhez képest érdemben nőtt a közúti forgalom. Fürjes Balázs ma újabb twitter-üzenettel jelentkezett, amelyben a Budapest Közút adataira hivatkozva állítja: alig 3 százalékkal nőtt az autósforgalom Budapesten az ingyenes parkolás bevezetése óta. Közvetlenül a járvány előtt a Duna hidakon Buda felé reggel és 9 óra között óránként 17703 autó haladt át, míg Pest felé 19934 kocsi. A kijárási korlátozás bevezetése után, de még a fizetős parkolás idején, szintén hétfőn, szint reggel Buda felé 11401-re, Pest felé 11962-re csökkent az autós forgalom. Ez 36, illetve 40 százalékos visszaesés az átlagos forgalomhoz képest. Április 6-án, az első ingyenes napon ugyanezen időben Buda felé csaknem 12 ezerre, Pest felé 12600-ra emelkedett az áthaladó kocsik száma a hidakon. Ez cirka 3 százalékos emelkedés. A kérdés ezek után az, hogy most elszabadultak a fővárosiak és a zsúfolt buszok helyett átültek a kocsijukba fittyet hányva a kijárási korlátozásra vagy a forgalom mit se változott? Utóbbi esetén viszont érthetetlennek tűnik a budapestiek megdorgálása.