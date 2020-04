A brit nagykövetségen is főznek az orvosoknak

Jelenleg 58 személy van lélegeztetőgépen az országban.

Müller Cecília országos tisztfőorvos rendkívüli bejelentést tett az operatív törzs csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján. Értesülései szerint a Pesti úti idősek otthonában már több mint száz koronavírussal fertőzött van. Ismét felhívta a figyelmet a járványügyi előírások betartására, illetve arra, hogy az idősek, és a zárt közösségek lakói kiemelten veszélyeztetettek a fertőzés szempontjából. Az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) eddig 980 személynél mutatták ki Magyarországon. Az utóbbi egy nap elhunyt újabb 8 beteg, többségében idős emberek. Ezzel 66 főre emelkedett az áldozatok száma, 96-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Müller Cecília elmondta, hogy a 8 újonnan elhunyt személy krónikus betegségben szenvedett. Egyikük 48 éves volt, de évtizedek óta szenvedett krónikus betegségtől. Továbbra is napi 24 órában működnek a laboratóriumok. Jelenleg 58 személy van lélegeztetőgépen, több intézményben. A súlyos állapotú betegeket intenzív osztályon ápolják. Öt főt viszont levehettek a lélegeztőgépekről, mert javult az állapotuk. A Rózsa utcai idősotthonban még tíz alatt van az igazoltan fertőzöttek száma. Az országos tisztifőorvos a takarításhoz javasolt tippeket, például aki allergiás, az viseljen maszkot hozzá a pollenek miatt. Azt tanácsolta, hogy a takarítószereket egy-egy fázis után dobjuk ki, most többet fogunk ezekből használni, a gyerekjátékokat pedig rendszeresen mossuk el. Kiemelten kérte fertőtleníteni a mosdót és fürdőszobát. A hölgyeknek azt javasolta, hogy a sminkszereket is tisztítsák. A húsvét miatt azt javasolta, hogy találjunk más módot az utazáson kívül arra, hogy kapcsolatot tudjunk tartani a tőlünk távol élőkkel. Kérte, hogy az ünnepek ritmusát, szokásait tartsuk meg, készítsük el a szokásos ételeinket. – A szeretet nagyon találékony tud lenni – tette hozzá. Lakatos Tibor ezredes közölte, hogy a mai napon 32 kórházba juttatnak el védőeszközöket. Az alapellátásban dolgozó háziorvosoknak szintén eljuttatnak maszkokat, eszközöket. Most 20 ezer sebészeti maszkot kapnak a háziorvosok és fogorvosok, de újabb eszközöket szállítanak a későbbiekben is. Tegnap négy repülőgéppel érkezett szállítmányt. 16 006 házi karantént rendeltek el Magyarországon eddig. Lakatos Tibor elmondása szerint továbbra is rendszeresek a szabályszegések, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását. Igyekeznek a figyelmeztetések keretein belül maradni, a bírságolás és feljelentések száma lényegesen kisebb a figyelmeztetéseknél. Szerdán majdnem 500 esetben intézkedtek a rendőrök. Felhívta a figyelmet arra, hogy kerüljük a baráti találkozókat is, mert a rendőri intézkedéskor nem fogadják el kivételként a kijárási korlátozás alól például, ha valaki születésnapi összejövetelre megy. Az ezredes újságírói érdeklődésre elmondta, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben jelenleg nincs igazolt fertőzött, és olyan sem, aki a tüneteket mutatná. Müller Cecília kiemelte, hogy jelenleg nem létezik otthon használható gyorsteszt. Kérte, hogy aki mégis erről szóló hirdetést lát, az jelentse. A kórházakból csak akkor engedik ki a korábbi fertőzötteket az idősotthonokba, ha már negatív a teszteredményük. Arra a kérdésre, hogy tesztelik-e a Kínából érkezett védőfelszerelések minőségét, Müller Cecília azt felelte, hogy általában a termékek minősége nagyon különböző. Ha a felszerelések CE jelzéssel vannak ellátva, az azt jelenti, hogy minőségellenőrzésük megtörtént, és behozhatóak az Európai Unióba. A jelzés nélkül viszont nincs arra garancia, hogy megtörtént az eszközök ellenőrzése. Arra nem érkezett válasz, hogy a Kínából beszerzett védőeszközökön van-e ilyen jelzés.